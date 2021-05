eBay verbietet ab Mitte Juni den Verkauf von (fast) allen Sex-Artikeln

eBay verbietet zwar schon jetzt den Verkauf von pornogra­fischen Inhal­ten bzw. das Zeigen von Nacktheit, doch bisher gab es den­noch einen "Adult-only"-Bereich. Doch dieser wird Mitte Juni geschlossen, ab dann ist der Verkauf der meisten Erwachseneninhalte de facto untersagt.

Es gibt auch Ausnahmen

An sich hat eBay bereits jetzt Richtlinien in Sachen Nacktheit, dennoch konnte man bisher auf der Plattform diverse derartige Inhalte finden, so gab es etwa einen eigenen Bereich für Erwachsene. Doch das Online-Auktionshaus wird diesen am 15. Juni schließen und auch die Bestimmungen dazu verschärfen. Denn ab Mitte Juni sind "sexuell orientierte" Inhalte, darunter Filme, Anime, Bücher und Games, nicht länger erlaubt.Außerdem hat eBay nun ziemlich klar definiert , was man als Nacktheit versteht. So wird das "Zeigen eines Teils der männlichen oder weiblichen Genitalien, des Anus oder der weiblichen Brüste, bei denen der Warzenhof oder die Brustwarze sichtbar ist" nicht toleriert. Außerdem wird weiter klargestellt, dass das auch dann gilt, wenn diese Körperteile mit durchsichtigen oder eng anliegenden Materialien bedeckt sind. Dazu kommt, dass "Personen, die sexuelle Kontakte oder Aktivitäten haben" ebenfalls als Nacktheit klassifiziert werden.Wie The Verge erläutert, wären in der derzeitigen Formulierung sogar DVDs der Hitserie Game of Thrones verboten, denn diese beinhaltet diverse Szenen, die man als erotisch und sogar pornografisch bezeichnen könnte. Vermutlich wird eBay hier aber nicht allzu genau hinsehen. Klar untersagt sind indes Hentai und Yaoi, diese Anime- und Manga-Genres werden explizit von eBay erwähnt.Die nun strengen Regeln kennen aber auch Ausnahmen, denn Vintage-Erotikhefte (Playboy, Playgirl, Mayfair und Penthouse) dürfen weiterhin verkauft werden - solange das Listing selbst keine Nacktheit aufweist. Auch für Kunst gibt es Ausnahmen: Sofern ein Werk geschmackvoll ist und keine "sexuell anzügliche Posen oder sexuelle Handlungen" beinhaltet, darf es auch weiterhin auf eBay angeboten werden.