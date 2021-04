Schnäppchenwerkzeug Browser: Chrome kann bald Preise tracken

Preisbeobachtung ist ein praktisches Mittel, um ein Produkt im Auge zu behalten. Jetzt deutet sich an, dass Google dieses Tool einer breiten Basis automatisch zur Verfügung stellen wird. Die Canary-Version von Chrome für Android sieht vor, Preise auf Tabs zu tracken.

Ein Produkt im Auge, dann trackt Chrome zukünftig den Preis auf Wunsch

Überreste von Google Shopping

Wie auch wir aus guter eigener Erfahrung mit dem WinFuture-Preisvergleich wissen, erfreuen sich solche Angebote sehr großer Beleibtheit. Ähnlich sieht es wohl auch Google, das jetzt Preisbeobachtung zu einem festen Bestandteil seines Browsers machen will. Wie 9to5Google schreibt, findet sich im neuesten Chrome für Android Canary-Update, v90, eine recht simple gestalte Preisverfolgungsfunktion. SmartDroid hatte die Funktion zuerst auf einem Pixel 5 entdeckt. Android Police verweist auf die Flag "chrome://flags/#enabled-tab-grid-layout", doch bisher hat Google die Funktion nicht breiter aktiviert, sondern scheint sie auf dem Pixel-Modell anzutesten.Prinzipiell ist die Funktionsweise der Preisbe­obachtung in Chrome sehr simple gelöst. Die Funktion kann den Preis in einem offenen Tab überwachen, stellt das System hier eine Änder­ung fest, wird eine Mittelung ausgegeben. Wie SmartDroid beschreibt integriert Google die Funktion im Dreipunktemenü in der Tab-Übersicht. Hier kann die "Preisbeobachtung" aktiviert und deaktiviert und die Art der Be­nachrichtigung festgelegt werden. Google hat hier vorerst aber wohl nur das Interface ausgeliefert, dieses aber noch nicht mit Funktion hinterlegt.Nutzern der Shopping-App, die Google Anfang des Monats gestrichen und mit einer Web-App ersetzt hat, kommt die Chrome-Funktion vermutlich bekannt vor. Diese war in ganz ähnlicher Form in der abgesetzten Anwendung zu finden. Es kann nur vermutet werden, dass Google gezielt Funktions-Recycling betreibt und die Preisbeobachtung als wichtig genug empfunden hatte, um sie in anderen Projekte zu übertragen.