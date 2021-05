Microsoft startet Edge für Android als Entwickler-Vorschau

Microsoft arbeitet verstärkt daran, den Webbrowser Edge plattformüber­greifend auf eine "Code-Basis" zu stellen und auf allen Endgeräten den gleichen Funktionsumfang zu bieten. Als ein Teil davon starten jetzt auch Vorschau-Versionen im Dev Channel für Android-Nutzer

Neuer Edge Dev-Channel-Browser basiert auf Chromium 91

"Möchten Sie zu den Ersten gehören, die eine Vorschau auf die neuen Funktionen erhalten? Die Microsoft Edge-Vorschaukanäle sind jetzt für Mobilgeräte verfügbar! Dies ist der Microsoft Edge Dev-Kanal für Android. Unsere Dev-Builds sind die beste Darstellung unserer Verbesserungen der letzten Woche. Ihr Feedback hilft uns, uns zu verbessern, also laden Sie jetzt herunter und lassen Sie uns wissen, was Sie denken."

Das berichtet das Online-Magazin TechDows und zeigt einen ersten Überblick in die neue Dev-Channel-Version von Edge für Android. Man muss dabei sagen, dass es kein Zufall ist, dass Microsoft aktuell verstärkt an Edge für Android arbeitet, denn es wird viel Zeit und Erfahrung in das Surface Duo-Smartphone gelegt und dort natürlich der Fokus auf die Microsoft-eigenen Apps gelegt.Vor rund zwei Wochen hatte das Edge-Team daher die Freigabe neuer Entwicklungskanäle für den Edge-Browser für Android gestartet. Begonnen wurde mit dem Edge Canary-Channel, nun folgt der Dev Channel. Er hat einen eigenen Eintrag im Google Play Store erhalten. Der Unterschied zwischen den beiden jetzt verfügbaren Vorab-Versionen ist für Android ebenso wie für die anderen Plattformen: Der Edge Dev-Channel-Browser basiert auf Chromium 91, während der Edge Canary-Browser auf Chromium 92 aufbaut.Die Canary-Version wird täglich aktualisiert, während die Dev-Version wöchentlich neue Builds erhält, die auch als stabiler gelten als die täglichen Update-Versionen. Microsoft hofft, die mobilen Browser im "Gleichschritt" mit dem Desktop-Pendant zu halten und alle Versionen, einschließlich derer für Windows, Mac und Android, mit einer gemeinsamen Code-Basis synchron zu halten.Der neue Edge Dev-Browser ist ab sofort im Google Play Store zu finden. Microsoft schreibt zu der neuen Version: