Windows 10: Microsoft veröffentlicht zwei neue Wallpaper-Sets im Store

Nachdem Microsoft im vergangenen Monat kaum neue Wallpaper-Sets für Windows 10 bereitgestellt hat, haben die Redmonder wieder zwei Pakete im Store veröffentlicht. Die Themes bestehen wie üblich aus hoch­auf­lö­sen­den 4K-Bildern und können kostenlos heruntergeladen werden.

Themes stehen im Microsoft Store bereit

Microsoft

Die zusätzlichen Wallpaper-Sets hören auf die Namen "Japanese Islands Premium" sowie "Clouds Premium" und bestehen jeweils aus 18 beziehungsweise 20 verschiedenen Bildern. Die Namen sind weitestgehend selbsterklärend. Während das eine Paket zahlreiche Fotos von unterschiedlichen japanischen Inseln enthält, kommen im anderen Theme spektakuläre Bil­der von Wolken, die auf unterschiedliche Weise angestrahlt werden, zum Vorschein.Der Download der beiden Wallpaper-Sets "Ja­pa­ne­se Islands Premium" und "Clouds Premium" ist aus dem offiziellen Microsoft Store möglich. Für die Nutzung fallen keinen Kosten an. Dafür setzen die Redmonder allerdings voraus, dass die in den Paketen enthaltenen Bilder tat­säch­lich nur als Desktop-Hintergründe zum Einsatz kom­men. Die Verwendung für kommerzielle Zwecke ist ausdrücklich untersagt. Das ist aber grund­sätz­lich bei allen Wallpaper-Sets, die Mi­cro­soft bislang bereitgestellt hat, der Fall.Alle Bilder, welche die zwei neuen Pakete mit sich bringen, sind in 4K-Auflösung gespeichert. Damit eignen sich die Hintergrundbilder vor allem für hochauflösende Monitore. Neben den jetzt angebotenen Themes hat Microsoft in der Vergangenheit auch noch viele weitere Wall­pa­per-Sets zur Verfügung gestellt. Anfang Mai wurden die Pakete "Water Retreat Premium", "Whales and Dolphins Premium" und "Animal Portraits Premium" ausgeliefert. Damit können sich die Nutzer nun zwischen hunderten Bildern entscheiden.