Horizon Zero Dawn: Megahit jetzt kostenlos für PS4 & PS5 verfügbar

Die von Sony seit Ende März veranstaltete "Play at Home"-Initiative nimmt mit der kostenlosen Veröffentlichung von Horizon Zero Dawn auf der PlayStation 4 und PS5 ihren Höhepunkt an. Das Action-Rollenspiel steht ab sofort und nur bis zum 15. Mai gratis zum Download bereit.

Für drei Wochen kostenlos erhältlich, Frozen Wilds-DLC inklusive

Sony

Der japanische Hersteller unterstützt die pandemiebedingte "Stay at Home"-Bewegung mit insgesamt zehn kostenlosen Spielen, welche seit dem 25. März für Besitzer der älteren Sys­te­me und Next-Gen-Konsolen PlayStation 4 ( PS4 ) und PlayStation 5 ( PS5 ) zur Verfügung ste­hen. Bis einschließlich 23. April können dabei Titel wie The Witness, Subnautica, ABZÛ und VR-Spiele wie Thumper und Paper Beast gratis aus dem PlayStation Store herunter­ge­la­den werden. Mit Horizon Zero Dawn in der Complete Edition startet jetzt auch das letzte Highlight der diesjährigen "Play at Home 2021"-Aktion.Im jüngsten Blog-Beitrag bestätigt das Unternehmen, dass PlayStation-Besitzer das seit mehr als vier Jahren erhältliche und von Kritikern hochgelobte Open-World-RPG bis zum 15. Mai um 5 Uhr mitteleuropäischer Zeit kostenlos beziehen können. Die verschenkte Complete Edition enthält dabei den umfangreichen DLC "The Frozen Wilds" , der im Herbst 2017 er­schien. Dieser erweitert das Spielgebiet in den nördlichen Bergen und die Story um ein wei­te­res Kapitel. Seit August 2020 wird Horizon Zero Dawn auch für Windows-PCs angeboten, startete jedoch im letzten Jahr mit technischen Schwierigkeiten "In einer Zeit, in der Maschinen das Land durch­strei­fen und die Menschheit nicht mehr die vorherrschende Spezies auf dem Planeten ist, begibt sich eine junge Jägerin namens Aloy auf eine Reise, um ihr Schicksal zu entdecken. In einer üppigen, postapokalyptischen Welt hat sich die Natur die Ruinen einer vergessenen Zi­vi­li­sa­tion zurückerobert und einzelne Überlebende der Menschheit leben in primitiven Stämmen von Jägern und Sammlern zusammen. Ihre Vorherrschaft über diese Wildnis wurde von den Maschinen übernommen, furchterregende mechanische Kreaturen unbekannter Herkunft."