Days Gone: Sony zeigt die Features der PC-Version, Release im Mai

Schon seit einer Weile steht fest, dass das bisher PlayStation-exklusive Zombie-Abenteuer Days Gone auch eine Portierung für den PC erhält. Diese hat jetzt einen konkreten Release-Termin erhalten, außerdem zeigt Sony in einem Video die technischen Verbesserungen der PC-Version.Days Gone war im April 2019 als Exklusivspiel für die PlayStation 4 erschienen, ziemlich genau zwei Jahre später reicht Sony nun die PC-Version nach: Ab dem 18. Mai 2021 ist das Spiel dann unter anderem auch über Steam und den Epic Games Store verfügbar. PC-Nutzer müssen dann nicht mit einer 1:1-Umsetzung der Konsolenfassung vorlieb nehmen, sondern erhalten eine Version mit zahlreichen Verbesserungen - sofern die technischen Voraussetzungen erfüllt werden.Wie Sony im offiziellen PlayStation Blog schreibt, unterstützt Days Gone auf dem PC Ultra-Breitbildmonitore im 21:9-Format. Die Limitierung der Bildfrequenz entfällt, außerdem kann die Grafik durch eine Reihe an Anzeigeoptionen angepasst werden. Sony verspricht etwa eine höhere Sichtweite und bessere Laubdarstellung.Neben Eingaben via Gamepad lässt sich Days Gone auf dem PC natürlich auch mit Tastatur und Maus steuern. In einem neuen Fotomodus können Spieler zudem ihre eindrucksvollsten Erlebnisse in der Postapokalypse festhalten und in sozialen Netzwerken teilen.