PS5: System-Update kommt morgen und bringt Speichererweiterung

Sony kündigt das erste große System-Update der PlayStation 5 an. Ne­ben neuen Social-Features und weiteren Funktionen, können Spiele ab morgen künftig auch auf externe USB-Laufwerke übertragen werden - allerdings mit Einschränkungen.

Neue Social-Features

Sony kündigt für den morgigen Mittwoch das erste große System-Update für die Play­Sta­tion 5 (PS5) an. Das Update umfasst Änderungen an der Speicherverwaltung und bringt ne­ben neuen Social-Features auch weitere Steuerungs- und Personalisierungsoptionen.Nach der Installation des Updates wird es möglich sein, PS5-Spiele auf externen USB-Lauf­wer­ken abzuspeichern. "Da PS5-Spiele dafür entwickelt wurden, die Vorteile des Ultra High-Speed SSD-Laufwerks der Konsole zu nutzen", müssen sie allerdings auf die interne SSD der PS5 zurück kopiert werden, bevor sie wieder gespielt werden können. Sony betont: "Das er­neu­te Installieren von PS5-Spielen vom erweiterten USB-Speicher aus geht schneller, als sie erneut herunterzuladen oder von einer Disc zu kopieren."Darüber hinaus liefert das neue PS5-Update das generationsübergreifendes Share Play-Feature. PS4- und PS5-Spieler können damit während Party-Chats gemeinsam Share Play nutzen. PS5-Konsolenbesitzer können ihren Freunden auf PS4-Konsolen so den Spielbildschirm teilen oder sogar die PS5-Spiele über Share Play tes­ten lassen."Die Optionen umfassen die Mög­lich­keit, euren Bildschirm mit einem Freund zu teilen, euren Controller virtuell an einen Freund weiterzugeben oder einen zweiten Controller virtuell zu übergeben, um gemeinsam Koop-Spiele zu spielen", so Sony. Mit dem Update kann fortan auch der Beitritt zu einer Spiel­sit­zung beantragt werden. Des Weiteren wird jedem Nutzer eine Auswahl der Sitzungen sei­ner Freunde im Dashboard angezeigt.Neben einigen neuen Funktionen für die PlayStation-App, bringt das April-Update unter an­de­rem auch ein verbessertes Game Base-Menü, neue Chat-Anpassungen, Vorab-Downloads von Spiele-Updates und neue Trophäen-Einstellungen mit sich.