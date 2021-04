Zubehör-Comeback: Microsoft stellt seine neue Modern Webcam vor

Es gab schon lange Spekulationen, dass Microsoft nach langer Zeit wieder eine eigene Webcam anbieten wird und seit heute kann man sagen: Ja, es stimmt. Denn die Redmonder haben heute die Modern Webcam ent­hüllt und auch diese kennt vor allem einen Fokus: Microsoft Teams.

"Nur" 1080p-Auflösung

Microsoft

Corona hat die Arbeitswelt auf den Kopf gestellt. Denn mit dem Ausbruch der Pandemie haben viele Unternehmen das Homeoffice entdeckt und entdecken müssen. Für die Hersteller von entsprechendem Zubehör war das natürlich ein Segen. Für Meetings per Microsoft Teams, Zoom und Co. wurden vor allem Webcams benötigt und das hat zu einem kleinen oder sogar großen Boom geführt.Das hatte sogar zur Folge, dass sich Microsoft zu einem Comeback seiner Zubehör-Kamera entschieden hat. Und wie bereits im Vorfeld kolportiert, ist die Microsoft Modern Webcam nun tatsächlich im Zuge der Präsentation des Surface Laptop 4 enthüllt worden.Wie bereits vermutet, unterstützt die Kamera allerdings keine 4K-Auflösung, sondern "nur" 1080p. Das sollte allerdings völlig ausreichend sein, denn allzu groß dürfte die Anzahl der Nutzer mit passenden UHD-Monitoren auch im Jahr 2021 noch nicht sein. Die laut dem Konzern für Microsoft Teams zertifizierte Kamera bietet Features wie HDR und ein für Meetings optimiertes Sichtfeld von 78 Grad - nicht jedoch Windows Hello-Support.Microsoft weiter: "True Look ermöglicht zudem eine optimale Darstellung von Nutzer*innen in Videokonferenzen durch einen automatischen Weißabgleich, eine automatische Lichtanpassung sowie die Möglichkeit, Gesichtsunebenheiten auszugleichen." Die Kamera hat überdies eine integrierte und einfach zu öffnende bzw. zu schließende Sichtschutzklappe mit LED-Nutzungsanzeige.Eine kleine Enttäuschung ist, dass die Kamera keinen USB-C-Anschluss hat, sondern sich nur per USB-A verbinden lässt. Das ist aber wohl auch eine Folge des Umstands, dass Microsoft hier ein möglichst breitenwirksames Zubehör bieten will. Die Microsoft Modern Webcam wird im Sommer 2021 ab einem Preis von 75,99 Euro verfügbar sein.