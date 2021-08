Webcam-Testsieger: Nur drei sind "gut", nur eine punktet bei Bild & Ton

Mehr Home-Office bringt für viele auch mehr Webcam-Nutzung mit sich. Stiftung Warentest hat sich jetzt 18 Modelle vorgenommen und sie auf Bild- und Tonqualität getestet. Das Ergebnis: Nur wenige Modelle beherrschen beides gut, Logitech kann aber gleich mit drei Geräten punkten.

Je nach anvisiertem Nutzen können Ansprüche an Webcams sehr unterschiedlich ausfallen. Auf der Suche nach dem richtigen Modell zum Nachrüsten will die Stiftung Warentest mit einer aktuellen Untersuchung von 18 Modellen helfen. Die getesteten Geräte umfassen eine Preisspanne von 30 bis 170 Euro bei Auflösungen von 720p bis 4K. Für eine persönliche Einschätzung der Testergebnisse ist ein Blick auf die Kriterien wichtig: Die Tester priorisieren die Bildqualität mit 45 Prozent, danach folgt die Handhabung mit 30 Prozent, das Mikrofon mit 20 Prozent und der Stromverbrauch mit 5 Prozent.Das Urteil "Gut" wird dabei nur drei Mal vergeben und landet jeweils bei Modellen des Herstellers Logitech. Die Logitech Brio Ultra-HD Pro - bei Amazon aktuell für rund 155 Euro zu haben - kann sich die beste Gesamtwertung sichern, die vor allem auf dem Top-Ergebnis beim Ton und guten Werten bei der Bildqualität fußt. Mit 85 Grad ist hier ein besonders großes Sichtfeld geboten. Die maximale Auflösung liegt bei 4K mit 30 fps, daneben sind 1080p mit 60 fps möglich.Priorisiert man die reine Darstellung, macht die Logitech Streamcam - aktueller Preis rund 100 Euro - laut den Testern eine noch bessere Figur, der Ton ist hier aber nur "befriedigend". Eingefangen werden die Bilder mit 1080p bei 60 fps, als echtes Extra ist hier ein Hochformat-Modus mit an Bord. Vor allem bei Autofokus und Belichtungsanpassung konnte sich dieses Modell sehr gut schlagen.Die Logitech C920 Pro HD - für rund 75 Euro zu haben - punktet dank guter Handhabung und mit ihren Stereo-Mikrofonen, bleibt beim Bild aber auf Full-HD mit 30 fps beschränkt. Wichtiger Faktor: Bei gleicher Gesamtnote im Vergleich mit den anderen Logitech-Modellen (2,5) kostet dieses Modell mit Abstand am wenigsten.