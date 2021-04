Microsoft Flugsimulator 2020: Tutorial-Bug lässt Erstflieger abstürzen

Wer Microsoft Flight Simulator 2020 zum ersten Mal ausprobiert, startet meist mit der Einführung, in der man die Grundlagen des Simulator­flie­gens vermittelt bekommt. Ein Bug sorgt jetzt dafür, dass die Einsteiger unter Umständen auch gleich noch ihren ersten Absturz erleben.

Tutorial endet für viele im Absturz

Microsoft neuester Flugsimulator gilt nicht ohne Grund als großer Wurf, wenn es um eine möglichst realistische Umsetzung des Erlebnisses geht, ein Flugzeug zu steuern. In vielen Bereichen beeindruckt das Spiel mit seinem hochgradigen Realismus und einer detailreichen Wiedergabe der realen Welt. Allerdings gibt es auch immer wieder mal allerhand Probleme.Ein solches ist jetzt dem Twitter-User und Fligh-Sim-Fan Richard aufgefallen, der feststellen musste, dass es einen Bug im Tutorial-Modus gibt. Während die Computerstimme den neu beginnenden Spielfans ganz seelenruhig die diversen Instrumente im Cockpit erklärt, steuert die Maschine allmählich auf einen Absturz zu.Normalerweise sollte der Tutorial-Flug eigentlich in einer ausreichenden Höhe auf einer gleichmäßigen Flugbahn erfolgen, schließlich geht es lediglich darum, die Grundlagen der Steuerung der Maschine zu erklären. Stattdessen geht das Flugzeug in diesem Fall aber in einen leichten Sinkflug über und steuert geradewegs in bewohntes Gebiet, wo es dann an einem Gebäude zerschellt.Natürlich kann man den kontrollierten Absturz auch verhindern. Dafür muss man lediglich kurz die Steuerung übernehmen, um zum Beispiel mit der Maus den "Trim" der Maschine leicht nach oben zu korrigieren und somit eine gleichmäßige Flughöhe einzustellen. Allerdings dürfte dies so manchem Einsteiger noch nicht gelingen, schließlich hat man im Normalfall ja gerade erst das Spiel installiert und kennt sich mit der Steuerung noch nicht aus.Der Bug sorgt nun für allgemeines Gelächter in der Fangemeinde rund um den Microsoft Flight Simulator 2020, wobei abzuwarten bleibt, wie und wann die Entwickler des Spiels das Problem beheben.