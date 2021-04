Microsoft stellt neue Headsets vor, haben einen speziellen Teams-Button

Microsoft hat schon bisher den einen oder anderen Kopfhörer auf den Markt gebracht, bisher kann man das aber eher als eine Art Hobby be­zeichnen, denn allzu wichtig war diese Sparte bislang nicht. Nun gibt es gleich mehrere neue Headsets und die haben auch eine Besonderheit.

Spezieller Teams-Button

Microsoft

Schon bisher konnten Microsoft-Fans sich auch passende Kopfhörer besorgen. Diese waren auch solide, mehr aber auch nicht. Einen echten Kaufgrund gab es entsprechend nicht. Das lag schlichtweg daran, dass die Kopfhörer aus Redmond zwar hochwertig waren und sind, aber kein Alleinstellungsmerkmal hatten - und die Konkurrenz in diesem Segment durch etablierte Hersteller ist eben groß.Doch aktuell startet Microsoft neue Headsets und diese konzentrieren sich auf ein Produkt, das im Portfolio des Redmonder Konzerns immer wichtiger wird: die Büro-und-mehr-Kommunikationslösung Microsoft Teams. Konkret startet das Unternehmen die Surface Headphones 2+ sowie die Microsoft Modern Headsets. Die erwähnte Besonderheit: Alle haben einen dedizierten Microsoft Teams-Button.Das Top-Produkt sind die Surface Headphones 2+, diese sind speziell für Business-Nutzer vorgesehen. Die Microsoft Teams zertifizierten Kopfhörer bieten laut Hersteller Active-Noise-Cancelling (ANC) mit 13 Regulierungsstufen, "innovative Einstellräder" auf beiden Ohrmuscheln sowie insgesamt acht Mikrofone. Der Akku des Headsets hält beim Musikhören bis zu 18,5 Stunden, bei Anrufen sind es rund 15 Stunden.Der erwähnte Teams-Button dient zum Betreten von Meetings oder dem Annehmen von Anrufen. Außerdem gibt es eine physische Stummschalttaste und eine LED-Stummschaltanzeige, diese sollen mehr Kontrolle in Gesprächen bieten. Dem 329,99 Euro teuren Headset (das vorerst nur an Firmenkunden verkauft wird) liegt außerdem ein USB-Dongle für On-Ear-Teams-Steuerung und verbesserte Remote-Anrufe bei.Dazu kommen noch zwei Modern Headsets genannte Kopfhörer, auch diese haben eine Microsoft Teams-Taste. Hier gibt es eine verkabelte (USB-)Variante und eine, die ohne Kabel auskommt. Das Modern USB Headset ist für 56,99 Euro und das Modern Wireless Headset ab 104,49 Euro zu haben - beide sind ab Sommer erhältlich.