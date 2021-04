Für PC, Mac & Phones: 6 Monate Kaspersky Total Security kostenlos

Nicht nur unter Windows, sondern auch auf Macs sowie Android und iOS ist es sehr zu empfehlen, mit einem zusätzlichen Schutz zu arbeiten. Doch welches der vielen Programme soll es sein? Das Premium-Angebot Kaspersky Total Security gibt es jetzt für kurze Zeit gratis.

Ob am Windows-PC, auf einem Mac oder bei Smartphones mit iOS oder Android: Ein guter digitaler Schutz beschränkt sich längst nicht mehr auf den reinen Virenscanner. Mobilcom Debitel hat sich jetzt für eine Aktion mit Kaspersky zusammengetan um hier ein recht attrak­ti­ves Angebot zu bieten: Für kurze Zeit gibt es das umfassende Premium-Schutz­pa­ket Kas­per­sky Total Security - nutzbar auf PC, Mac und Smartphones - für ein hal­bes Jahr gratis.In der Basis bietet Kaspersky hier natürlich erst mal umfassenden Schutz vor Viren, Phishing, Spy­ware und Ransomware. Da man hier aber kos­ten­los das volle Total Security Paket nutzen kann, kommen dazu noch weitere sehr wichtige Bau­stei­ne für mehr Sicherheit im Netz: Der Kas­per­sky Password Manager Premium bewahrt Zugangsdaten sicher auf, mit der Premium-Ver­si­on von Kaspersky Safe Kids ist auch eine um­fang­rei­che digitale Kindersicherung an Bord.Und dann gibt es auch noch kostenlos ein Werk­zeug, das dabei hilft, bei Ausflügen im Netz die Privatsphäre zu schützen und regionale Be­schrän­kun­gen zu umgehen: Auch die uneingeschränkte Nutzung des VPN des Un­ter­neh­mens ist bei diesem Paket mit inbegriffen.Muss man sich die ersten sechs Monate keinerlei Gedanken über Kosten machen, berechnet Kaspersky ab dem siebten Monat 1,99 Euro für die Nutzung. Ein Blick auf die Herstellerseite zeigt : Auch das ist ein sehr gutes Angebot, normalerweise liegt der Preis für ein Jahr mit 50 Euro rund doppelt so hoch. Bei einer Kündigungsfrist von einem Monat kann man dabei aber ganz flexibel entscheiden, ob und wann man Kaspersky Total Security weiter nutzen möchte.