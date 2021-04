MeLE Quieter2: Kleinst-PC mit Quadcore-CPU & voller Port-Ausstattung

Der chinesische Mini-PC-Spezialist MeLE hat mit dem Quieter2 einen neu­en Kleinst-Desktop vorgestellt, der als erstes Modell überhaupt per USB Typ-C-Anschluss mit Strom versorgt wird. Der Rechen-Zwerg hat einen Quadcore-SoC von Intel und sogar einen vollwertigen M.2-Slot für SSDs.

Intel Celeron Gemini Lake Refresh

MeLE

Der MeLE Quieter2 ist ein neuer Mikro-PC, der komplett ohne bewegliche Teile daherkommt, da der Hersteller auf einen Lüfter verzichtet. Das Gerät ist mit rund 13 x 8 Zentimetern Grundfläche extrem kompakt gebaut und misst in der Höhe magere 1,7 Zentimeter. In dem kleinen Metallgehäuse steckt dennoch ein vollständiger Desktop-PC.Unter der Haube verbaut der Hersteller hier einen Intel Celeron J4125 Quadcore-SoC, der aus der "Gemini Lake Refresh"-Serie stammt und mit seinen vier Kernen einen Basistakt von 2,0 Gigahertz bietet. Der 10-Watt-Chip erreicht bei Bedarf eine maximale Turbo-Taktrate von 2,7 Gigahertz.Damit es in Sachen Arbeitsspeicher nicht schnell eng wird, verlötet MeLE immerhin acht Gigabyte RAM. Der interne Flash-Speicher, welcher wie in diesem Formfaktor üblich per eMMC angebunden ist, ist 128 Gigabyte groß. Zusätzlich spendiert MeLE dem Quieter2 aber auch noch einen M.2-Slot von voller Länge, in dem sich NVMe- oder SATA-SSDs im 2280er-Format nachrüsten lassen.Außerdem gehört ein MicroSD-Kartenleser zur Ausstattung und es gibt Unterstützung für Bluetooth 4.2, ac-WLAN und einen Gigabit-Ethernet-Port. Der Kleinst-Desktop verfügt über gleich zwei HDMI-2.0-Anschlüsse, so dass maximal zwei 4K-Bildschirme mit 60 Hertz angeschlossen werden können. Allerdings könnte dies angesichts der schwachbrüstigen CPU-eigenen Grafikeinheit nicht immer einwandfrei funktionieren.MeLE rüstet seinen kleinen Computer zudem mit vier USB 3.0-Ports, einem 3,5-mm-Klinkenanschluss und einem einzelnen USB Typ-C-Port aus, wobei letzterer ausschließlich der Stromversorgung dient. Der Hersteller bietet den neuen Mini-PC bisher ausschließlich über seinen AliExpress-Store zum Kauf an und nennt dabei einen Einstiegspreis von gut 206 Euro. Allerdings muss man bei der Einfuhr nach Europa natürlich mit Mehrkosten wegen der Einfuhrumsatzsteuer rechnen.