Netflix: Das sind die neuen Filme und Serien im April 2021

1. April 2021

Krasse Pranks: Staffel 2 - Netflix Original Serie

Tersanjung: Der Film - Netflix Film

Kleider-Geschichten - Netflix Original Dokumentation

Straight Outta Compton

Goodbye Christopher Robin

2. April 2021

Die Schlange - Netflix Original Serie

Just Say Yes - Netflix Film

Concrete Cowboy - Netflix Film

Madame Claude - Netflix Film

Sky High - Netflix Film

5. April 2021

Familienanhang: Teil 3 - Netflix Kids & Family

6. April 2021

Jack, der Monsterschreck: Alles Gute zur Apokalypse - Netflix Kids & Family

7. April 2021

Schnelles Geld - Netflix Original Serie

Die Hochzeitshelferin - Netflix Original Serie

Der große Tag: Kollektion 2 - Netflix Original Serie

Dolly Parton: A MusiCares Tribute - Netflix Original Dokumentation

Der größte Kunstraub der Geschichte - Netflix Original Dokumentation

8. April 2021

Yakuza goes Hausmann - Netflix Original Anime

9. April 2021

Hast Du jemals Glühwürmchen gesehen? - Netflix Film

Thunder Force - Netflix Film

Night in Paradise - Netflix Film

12. April 2021

New Gods: Nezha Reborn - Netflix Film

13. April 2021

My Love: Sechs Geschichten wahrer Liebe - Netflix Original Dokumentation

Mighty Express: Staffel 3 - Netflix Kids & Family

14. April 2021

Dad Stop Embarrassing Me! - Netflix Original Serie

The Circle: USA: Staffel 2 - Netflix Original Serie

The Soul - Netflix Film

Warum hast du mich getötet? - Netflix Original Dokumentation

15. April 2021

Sisyphus - Netflix Original Serie

Hello, Me! - Netflix Original Serie

Ride or Die - Netflix Film

Love and Monsters - Netflix Film

16. April 2021

Arlo, der Alligatorjunge - Netflix Film

Ajeeb Daastaans - Seltsame Geschichten - Netflix Film

Fast & Furious Spy Racers Mexiko: Staffel 4 - Netflix Kids & Family

Why are you like this - Netflix Original Serie

18. April 2021

Luis Miguel: Die Serie Staffel 2 - Netflix Original Serie

20. April 2021

Izzy und die Koalas: Staffel 2 - Netflix Kids & Family

21. April 2021

Zero - Netflix Original Serie

22. April 2021

Das Leben in Farbe mit David Attenborough - Netflix Original Serie

23. April 2021

Shadow and Bone: Legenden der Grisha - Netflix Original Serie

Sag mir wann - Netflix Film

27. April 2021

Tut Tut Cory Flitzer: Staffel 4 - Netflix Kids & Family

Fatma - Netflix Original Serie

28. April 2021

Sexify - Netflix Original Serie

Headspace: Eine Schlafanleitung - Netflix Original Serie

Suits: Staffel 9, Teil 1

29. April 2021

Things Heard & Seen - Netflix Film

Yasuke - Netflix Original Anime

30. April 2021

Der unscheinbare Juanquini: Staffel 2 - Netflix Original Serie

Kein Friede den Toten - Netflix Original Serie

Mein Haustier ist ein Star - Netflix Original Serie

Die Mitchells gegen die Maschinen - Netflix Kids & Family

Ash vs. Evil Deald: Staffeln 1-3

Erscheint im April 2021

Der Schüler - Netflix Film

Searching For Sheela - Netflix Original Dokumentation

Für den April 2021 kündigt Netflix mehr als 50 neue Serien und Filme an, deren Highlights jetzt in einem kurzen Trailer zu sehen sind. Zudem zeigt euch unser Überblick alle Starttermine der Originale und der zeitexklusiven Blockbuster des Video-Streaming-Dienstes.Im Mittelpunkt steht der Action-Comedy-Film Thunder Force, in dem Melissa McCarthy (u.a. Ghostbusters) und Oscar-Preisträgerin Octavia Spencer (u.a. The Help, Hidden Figures) ab dem 9. April als Fast-Superheldinnen Chicago gegen Superschurken verteidigen wollen. Als Serien-Highlight deklariert Netflix hingegen sein Original Shadow and Bone, eine Fantasy-Reihe basierend auf der Grisha-Trilogie von Buchautorin Leigh Bardugo. Zu den Hauptdarstellern zählen Newcomerin Jessie Mei Li und Ben Barnes (u.a. Westworld).Als namhafte Blockbuster, die Netflix im April 2021 zeigt, gehen unter anderem Straight Outta Compton, Goodbye Christopher Robin sowie die neunte Staffel der Anwaltsserie Suits und drei Staffeln von Ash vs. Evil Dead an den Start. Außerdem werden der post­apo­ka­lyp­ti­sche Abenteuerfilm Love and Monsters mit Dylan O'Brien (Maze Runner) und das Film­dra­ma Concrete Cowboy mit Idris Elba (u.a. The Dark Tower) und Caleb McLaughlin (Stranger Things) ausgestrahlt. Abschließend können die neue Sitcom Dad Stop Embarassing Me! mit Hollywood-Star Jamie Foxx, die Drama-Serie Kein Friede den Toten und der Thriller Die Schlange gestreamt werden.