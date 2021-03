Kensington kündigt neuen "Windows Hello"-Fingerabdruckleser an

Der Zubehör-Hersteller Kensington hat einen Nachfolger für seinen Verimark Fingerabdruck-USB-Dongle angekündigt. Der neue Verimark Fingerscanner unterstützt die Freigabe über Windows Hello für Windows Desktop-PC.

Windows Hello-zertifiziert

Der neue Verimark und ist jetzt nicht mehr ein kleiner Dongle, sondern ist ein kleines Kästchen, das per USB-Kabel an den PC angeschlossen wird. Ein Dongle ist bei einem Laptop praktisch, der neue Verimark ist aber vorrangig für das Arbeiten am Desktop-Rechner konzipiert und kommt daher auch mit einem über einem Meter langen US-Kabel zum Anschließen. Außerdem kann man ihn einfach wie Maus und andere Eingabegeräte beliebig auf dem Schreibtisch platzieren.Kensington hat mit dem neuen Sicherheits-Zubehör zwar vor allem Unternehmenskunden im Visier - der Fingerabdruckleser bietet ganz allgemein für jeden Windows-Nutzer den einfachen Sicherheitszugang per biometrischer Erkennung, auch wenn der PC das Feature wegen fehlender Hardware nicht von Haus aus unterstützt. Zum angekündigten Preis von 75 Dollar in den USA ist das noch ein recht preiswerter Helfer, der Komfort und Sicherheit am PC stärkt. Über den Start auf dem deutschen Markt sowie den angepeilten Preis ist bisher noch nichts zu erfahren. Aktuell lässt sich der neue Fingerscanner in Deutschland nur auf Anfrage für Unternehmen bestellen Der Fingerscanner ist FIDO U2F-zertifiziert und FIDO2 WebAuthn-kompatibel und bietet damit erweiterte Optionen für die Authentifizierung. Das schließt zum Beispiel passwortlose Einzelfaktor-Authentifizierung, Dual- und Multifaktor-Authentifizierung mit ein. Da Kensington den neuen Fingerscanner Windows Hello-zertifiziert hat, sorgt das nun für nahtlose Integration, die die Hello-Anmeldung auf jedes Gerät mit Windows 10 bringt und auch kompatibel mit weiteren Microsoft-Diensten wie Office365, Azure, Outlook und vielen mehr ist.