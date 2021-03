Microsoft Flight Simulator: Neues Update behebt Leistungsprobleme

In einem außerplanmäßigen Update des Microsoft Flight Simulator brin­gen die Entwickler diverse Optimierungen hinsichtlich der Performance (FPS) des Titels ins Spiel. Außerdem zeigt sich das Asobo Studio mit einer aktualisierte Roadmap für März und April 2021.

Marktplatz-Update: Content-Nachschub von Drittanbietern

Wie im kürzlich erschienenen Development Update angekündigt, konnten Spieler des Flight Simulator am vergangenen Wochenende das Update auf Patch 1.14.6.0 einspielen und mit dem damit verbundenen Hotfix diverse Leistungsprobleme lösen. Vor allem Hobbypiloten, die gerne große Flughäfen ansteuern, können mit einer Verbesserung der Bilder pro Sekunde rechnen. Als Beispiel nennen die Entwickler den Flughafen Dallas-Ft Worth (KDFW), der seit geraumer Zeit mit FPS-Einbrüchen zu kämpfen haben soll.Abseits davon soll Microsoft zudem an der Leistungsoptimierung von Serveranfragen in den Menüs und während des Fluges gearbeitet und die so genannten "Aeronautical Information Regulation and Control"-Zyklus (AIRAC) mit neuen Navigationsdaten aktualisiert haben. Wei­ter­hin gibt man einen Einblick in die Roadmap für die Monate März und April. Demnach wird Anfang des kommenden Monats das World Update 4 erscheinen, welches sich dem grafischen Aufpolieren der Regionen Frankreich und Benelux annimmt. Gleichzeitig will Asobo diverse Updates für Drittanbieter-Inhalte einspielen.Letztere erhielten schon im Zuge des am Wochenende veröffentlichten Patches eine Aktualisierung. Unter anderem zeigen sich im Marktplatz des Flight Simulator ab sofort neue Flughäfen von Augsburg, London Oxford, Hannover, Vancouver, Teterboro und Macau zum Kauf und auch der Kampfjet Fiat-Aeritalia G-91 kann erworben werden. Updates stehen des weiteren für die Flugzeuge Model 61 Long-EZ, PA44 Seminole und T-45C Goshawk zum Download bereit. Mitte März hatten Drittanbieter bereits die Boeing 737 Max, Beechcraft Model 99 Series und den CRJ 550/700 ins Spiel gebracht.