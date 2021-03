Flight Simulator: Beeindruckender Trailer zum neuen Frankreich-Update

Die Reise führt im April 2021 weiter durch Westeuropa

Anfang April steht mit dem World Update 4 die nächste große Aktualisierung für den Microsoft Flight Simulator bereit, welche die Gra­fik­qua­li­tät vor allem für die Regionen Frankreich, Belgien, Niederlande und Luxemburg deutlich anhebt. Während einer kürzlich ver­an­stal­te­ten Entwickler-Fragerunde (Q&A) gewährten Microsoft und das Asobo Studio einen ersten Ausblick auf die neue Spielwelt und die auf­po­lier­ten Städte sowie Sehenswürdigkeiten, welche nun in einem kurzen Trailer zu sehen sind.Dabei überfliegen die Hobbypiloten im Flight Simulator unter anderem bekannte Orte und Bauwerke, wie den Eiffelturm und den Arc de Triomphe in Paris, Fort Boyard, die Kathedrale von Bourges, die Brücke der Normandie und das Schloss Costaérès. Doch auch die Be­ne­lux-Staaten scheinen im World Update 4 nicht zu kurz zu kommen. Der Trailer zeigt zum Beispiel das Schloss Vianden, die Na­tio­nal­ba­si­li­ka des Heiligen Herzens, die Liebfrauenkirche in Brügge und die Erasmusbrücke in Rotterdam.Ein vollständiger Trailer wird erst kurz vor der Veröffentlichung des Flight Simulator-Updates Anfang April gezeigt, für das bis jetzt jedoch noch kein genauer Release-Termin feststeht. Erst in der letzten Woche wurde das so genannte Sim Update 3 zum Download bereitgestellt, das sich vorrangig der Fehlerbehebung und wenigen neuen Funktionen wid­met. Hierbei wurde unter anderem an der Stabilität des Titels gearbeitet, sodass Abstürze auf den Windows-Desktop minimiert werden konnten. Außerdem wurden Kon­dens­strei­fen und eine realistische Abnutzung des Rumpfes bei älteren Flugzeugen ins Spiel gebracht. Ebenso konnte an Autopiloten, Motoren, Cockpits und Co. Hand angelegt werden.Derzeit ist der Microsoft Flight Simulator ausschließlich für Windows 10-PCs erhältlich und kann im Microsoft Store, via Steam oder im Xbox Game Pass gekauft werden. Eine Por­tie­rung für die Xbox Series X und Series S ist für den Sommer dieses Jahres geplant.