Flight Simulator: Microsoft verlost einen einzigartigen "Turbinen-PC"

Casemodding ist schon lange eine Disziplin für PC-Spieler, die etwas ganz Besonderes zu Hause stehen haben wollen. Längst kann man optisch aufwendige PC-Gehäuse auch regulär im Handel kaufen, doch der Rechner, den man über Microsoft bekommen kann, geht über ein paar bunte LEDs hinter Plexiglas hinaus.Denn wie PC Gamer berichtet, verlost die französische Dependance des Redmonder Konzerns derzeit einen Rechner, der wie eine (gut) halbe Turbine aussieht. Das Triebwerk ist in etwa der Mitte aufgeschnitten und gibt dort Einblick in den Computer selbst bzw. gelangt man auf diese Weise ins Innere, also zu Mainboard, CPU, Grafikkarte und anderen Komponenten.Das Gewinnspiel wurde ursprünglich von Xbox France veröffentlicht und das ist aktuell kein Zufall. Denn Microsoft hat gestern das große World Update 4 für Flight Simulator freigegeben, damit kann man detaillierter denn je Frankreich, Belgien, die Niederlande und Luxemburg überfliegen. Und das will die französische Niederlassung von Microsoft natürlich gebührend feiern.Technisch gesehen steckt in diesem laut Microsoft einzigartigen PC eine Gigabyte Nvidia GeForce RTX 3070-Grafikkarte (die genaue Version wird nicht erwähnt), als Prozessor kommt ein Intel Core i7 11700K (11. Generation) zum Einsatz. Beim Mainboard handelt es sich um ein Z590 Aorus Elite AX, dieses ist allerdings wohl komplett ummantelt. @XboxFR hat bisher allerdings nur ein 3D-Render des Flight Simulator-PCs gezeigt, der Rechner könnte in der Realität also etwas anders aussehen.Wie The Verge feststellt, sind diese Komponenten übrigens nicht geeignet, um den Microsoft Flight Simulator in maximalen Einstellungen und 4K-Auflösung zu spielen. Das ist allerdings auch nicht so einfach und der vorliegende PC sollte dennoch in der Lage sein, eine mehr als sehenswerte Grafik zu bieten.