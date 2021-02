Neue Updates: So geht es mit dem Microsoft Flight Simulator weiter

In einem neuen Development-Update geben die Entwickler des Microsoft Flight Simulator einen Ausblick auf den anstehenden Zeitplan und die nächsten Aktualisierungen. Zu den Highlights zählen das Sim Update 3 im März und das nächste World Update 4 Anfang April.

Jeden Monat erscheint ein großes Update für den Flight Simulator

Nach diversen Verzögerungen des letzten World Updates mit grafischen Verbesserungen für die Regionen Großbritannien und Irland, versuchen Microsoft und das Asobo Studio wieder auf Kurs zu kommen. Dafür veröffentlicht man jetzt eine weitere Roadmap (Stand 25. Fe­bru­ar), welche die anstehenden Termine und Entwicklungen detailliert aufzeigt. Das wichtigste Datum, welches sich Hobbypiloten im Kalender anstreichen sollten, ist der 11. März 2021. An diesem Tag wird das nächsten größere Sim Update 3 erwartet.In einem zusätzlichen Feedback-Snapshot zeigen die Entwickler parallel dazu eine Prio­ri­tä­ten­lis­te an Bugs, die man unter anderem mit der Aktualisierung im März beheben möchte. Dazu zählen Probleme mit diversen Autopiloten, dem Live-Wetter oder grafischen Auf­fäl­lig­kei­ten bei Flugzeugen und Objekten der Spielwelt. Einen Monat nach dem Sim Update 3 soll das World Update 4 erscheinen, das sich rein auf Grafik-Upgrades konzentriert und dabei die Regionen Frankreich, Belgien, Niederlande und Luxemburg (Benelux) ins Visier nimmt.Die Zwischenzeit möchte man nutzen, um die Community weiter mit Feedback hinsichtlich der Updates zum Microsoft Flight Simulator zu versorgen und über diverse Partnerschaften (z.B. Aerodynamics, ORBX) zu informieren. Darüber hinaus werden voraussichtlich im wö­chent­li­chen Rhythmus weitere kostenpflichtige Inhalte im Marktplatz des Spiels be­reit­ge­stellt. Zu diesen gehören unter anderem grafisch detaillierte Flughäfen, Flugzeuge oder Sehenswürdigkeiten. Abschließend steht auch die Xbox Series X-Portierung des Flight Simulators an, die im Sommer für die Next-Gen-Konsole erscheinen soll.