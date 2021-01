Flight Simulator: So schön sehen die neuen Schneelandschaften aus

Was war, was wird: Neue Funktionen für den Flight Simulator 2021

Bereits ab 69,99 Euro im Microsoft Store

Unter dem Motto "Let It Snow" veröffentlicht Microsoft einen neuen Trailer zum Flight Simulator , der die Winterlandschaften des be­lieb­ten Spiels in den Mittelpunkt rückt. Die Flugsimulation erweitert laut den Entwicklern von Asobo ab sofort seine Live-Wetter-Funktion für Schnee und Eis. Das Resultat: Eine durchaus beeindruckende, winterliche Kulisse zum Jahresauftakt 2021.Abseits des verbesserten Live-Wetters gab Microsoft bereits kurz vor Weihnachten den Startschuss für das große "Sim Update 2". Seit etwa 14 Tagen haben Hobbypiloten die Möglichkeit, den Flight Simulator in Verbindung mit einem Virtual-Reality-Headset zu nutzen, um somit noch tiefer in die Spielwelt einzutauchen. Unterstützt werden dabei alle so genannten Head-Mounted-Displays (HMDs), die den OpenXR-Standard verwenden. Dazu gehören unter anderem VR-Brillen aus dem Windows Mixed Reality- und SteamVR-Sortiment Ein Blick auf die aktuelle Development Roadmap verrät bereits die nächsten Schritte, die Microsoft und Asobo mit dem Flight Simulator verfolgen. Ende Januar soll das nächste World Update integriert werden, das verbesserte grafische Details und vor allem detaillierte Sehenswürdigkeiten in die Region Großbritanniens bringt. Für Februar 2021 ist zudem eine weitere große Aktualisierung in Form des "Sim Update 3" geplant. Richtung Sommer dürf­ten sich die Entwickler hingegen vorrangig auf die Portierung des Spiels für die beiden Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und Series S konzentrieren.Aktuell gibt es drei Möglichkeiten, den Flight Simulator auszuprobieren oder zu kaufen. Der beliebteste Weg der mittlerweile zwei Millionen Spieler führt über den Xbox Game Pass für PC . Die Gaming-Flatrate kostet derzeit im ersten Monat nur einen Euro und beinhaltet ne­ben der Flugsimulation über 100 weitere Titel. Im Anschluss der Testphase werden mo­nat­lich 10 Euro fällig. Alternativ kann der Flight Simulator in der Standard-, Deluxe- oder Pre­mium Deluxe-Edition ab 70 Euro im Microsoft Store oder via Steam gekauft werden.