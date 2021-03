Razer Project Hazel: Die High-Tech-Gesichtsmaske wird Realität

Die im Januar vorgestellten High-Tech-Gesichtsmasken des Hardware-Herstellers Razer werden Realität. CEO Min-Liang Tan bestätigte in einem Interview, dass das einstige Project Hazel-Konzept zeitnah in die Pro­duk­tion geht. Die Masken sollen vor allem die soziale Interaktion fördern.

Aktive Luftfilter, N95-Standard und natürlich mit Chroma-RGB-Beleuchtung

Trotz der voranschreitenden Impfungen gegen das Coronavirus sieht Razer eine hohe Nach­frage nach Alternativen zu klassischen Stoff- und Papiermasken, die in vielen Ländern welt­weit mittlerweile zur Grundausstattung der Bürger gehören. Der zur CES 2021 vorgestellte Mund-Nase-Schutz des US-amerikanischen Unternehmens gilt nicht mehr länger als reines Konzept, wie Co-Gründer und Razer-Chef Tan in einem Interview mit Yahoo Finance be­kannt­gibt.", so Min-Liang Tan.Die Hazel-Maske von Razer setzt auf einen transparenten Kunststoff, der es ermöglicht, die Mimik des Trägers sichtbar zu machen. Zwei Filtersysteme sorgen für die Ab- und Zufuhr von Atemluft, während die Maske ansonsten rundum dicht abschließen soll. Dabei erfüllt Project Hazel laut Hersteller die Anforderungen an den N95-Standard, der dem hierzulande be­kann­te­ren FFP2-Standard zumindest weitestgehend gleicht. Über verbaute Mikrofone wird zudem die Stimme des Trägers nach außen hin verstärkt, während die von Razer bekannte Chroma-Beleuchtung den Mund zur besseren Sichtbarkeit beleuchten kann.Die verbauten Akkus können am Ende des Tages über eine mitgelieferte Aufbewahrungsbox geladen werden, die gleichzeitig für eine Desinfektion der Maske unter ultraviolettem Licht sorgen soll. Eine offizielle Zertifizierung seitens der Gesundheitsbehörden steht noch aus. Ebenso ist unklar, wann und zu welchem Preis Razer Project Hazel erhältlich sein wird.