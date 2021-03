Kein Witz: Razer verkauft wiederverwendbaren Strohhalm für 20 Dollar

Marketing kann wirklich sehr bunte Blüten treiben - oder in diesem Fall grüne. Razer, bekannt für seine PR-Stunts, hat einen wiederverwendbar­en Strohhalm vorgestellt, der unter dem Aspekt der innovativen Umwelt­freundlichkeit angepriesen wird. Dafür muss man kräftig zahlen.

Razer steigt in das Strohhalm-Geschäft ein

Total innovativ, nicht

Dass immer mehr Unternehmen sich darum bemühen, ihre Unternehmungen auch mit einem Blick auf die Natur zu planen, ist eine gute Entwicklung. Auch Razer hat heute in einer Pressemitteilung große Absichten bekundet. Bis 2030 will man von der Firmenzentrale bis zur Produktion 100 Prozent klimaneutral arbeiten. Darüber hinaus formuliert man den Anspruch, die eigene Kundschaft zu umweltfreundlichem Verhalten anspornen zu wollen. Ein Teil der Bemühungen wirkt bei genauer Betrachtung aber eher wie ein verrutschter Marketing-Gag.So findet sich seit Kurzem für US-Kunden im offiziellen Online-Store ein neues Angebot: Der wiederverwendbare Trinkhalm von Razer. Schnell macht das Unternehmen klar, dass man hier aus eigener Sicht natürlich keine schnöde Trinkhilfe verkaufen will: "Kämpfen Sie mit jedem Schluck für unsere Umwelt - mit dem wiederverwendbaren Strohhalm von Razer", so der Text unter dem Produkt.Und neben dem kräftigen Schluck "gutes Gewissen" hat der Strohhalm laut Razer natürlich noch mehr zu bieten. "Der Strohhalm aus lebensmittelechtem 304-Edelstahl ist leicht zu transportieren und verfügt über ein geniales, zusammenklappbares Design, mit dem Sie Ihre Lieblingsgetränke aus einer Vielzahl von Bechern problemlos genießen können." Überzeugt? Razer findet einen Preis von 19.99 US-Dollar für umweltfreundliches Trinken auf jeden Fall angemessen. Fakt ist: unzählige ähnliche Produkte sind deutlich günstiger zu bekommen.Prinzipiell zielt das Unternehmen hier durchaus auf ein großes Umweltproblem ab, das auch die EU zum Handel bewogen hatte. Seit 2021 ist der Verkauf von Einweg-Plastikprodukten stark beschränkt, betroffen ist davon unter anderem auch der klassische Trinkhalm. Ebenfalls auf der Liste finden sich übrigens Wattestäbchen aus Plastik. Und so würden wir uns auf jeden Fall nicht wundern, wenn grüne Enthusiasten ihre Gehörgänge vielleicht bald mit einem total umweltfreundlichen und innovativen Razer-Q-Tip reinigen können.