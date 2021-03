Amazon Games: Neues AAA-Studio arbeitet an Multiplayer-Titel

Amazon untermauert seine Videospiel-Ambitionen mit einem neuen Stu­dio im kanadischen Montreal. Trotz zahlreicher Fehlschläge hält der Ver­sand­rie­se an seinen Zielen fest und verpflichtet das Kernteam von Rain­bow Six: Siege. Entstehen soll nun ein AAA-Multiplayer-Titel.

Ubisoft-Erfahrung soll Erfolg bringen

Während Google vor einiger Zeit den Stecker zog, bleibt Amazon trotz teurer Fehlschläge wei­ter­hin bemüht, im Videospielsektor Fuß zu fassen. Obwohl die wenigen fertiggestellten Produkte bislang kaum zu überzeugen wussten, kündigt der Versandriese in einer Pres­se­mit­tei­lung die Gründung eines neuen Entwicklerstudios in Montreal an. Amazon beweist damit Durchhaltevermögen und unterstreicht die Ernsthaftigkeit seiner Ambitionen.Das Montreal Studio, nach Seattle, Orange County und San Diego das erste Amazon-Games-Studio außerhalb der USA, wird sich auf die Entwicklung neuer AAA-Spiele spezialisieren. Als erstes Projekt soll das Team an einem neuen Online-Multiplayer-Titel arbeiten.Für die nötige Expertise sollen meh­re­re Bran­chen­ve­te­ra­nen sorgen, die zuletzt das Kern­team des langlebigen Ubisoft-Shooters Rain­bow Six: Siege bildeten und im Zuge der Stu­dio­grün­dung verpflichtet wurden. Bei Amazon will das Team um den langjährigen Creative Di­rec­tor von Siege, Xavier Marquis, ein neues Kapitel aufschlagen: "Schon bei unserem ersten Ge­spräch spürten wir eine starke Verbundenheit mit den Leuten bei Amazon Games, ihrem Zu­gang zum Gaming und der schieren Menge an Wissen, Knowhow und Technologie, die dort verfügbar ist. Das ist sehr beeindruckend und wir freuen uns unglaublich darauf, mit ihnen ein Studio zu gründen."Laut eigener Aussage schreibt sich Amazon Games auf die Fahnen, "für unsere Ent­wick­ler­teams ein Umfeld zu schaffen, in dem sie die Freiheit haben, innovativ zu sein und ihre krea­ti­ve Vision zu verfolgen, und gleichzeitig die Möglichkeiten des Amazon-Ökosystems voll aus­nut­zen können". Der einzige aktuell angekündigte Amazon-Titel ist das MMO New World, wel­ches nach mehreren Verschiebungen Ende August endlich beweisen soll, dass der Ver­sand­rie­se auch Spiele entwickeln kann.