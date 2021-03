Them - Amazon zeigt den offiziellen Trailer zur neuen Horror-Serie

In der Amazon-Serie Them erwartet eine schwarze Familie in ihrer neuen Heimat das pure Grauen. Verantwortlich dafür sind aber nicht nur rassistische Nachbarn, sondern auch übernatürliche Kräfte, wie jetzt der erste richtige Trailer deutlich macht.Them ist als Anthologie-Serie ausgelegt, die verschiedene Schreckensszenarien in den USA thematisieren soll. Im Mittelpunkt der ersten Staffel mit dem Zusatz "Covenant" (Pakt) steht die schwarze Familie Emory, die in den 1950er Jahren von North Carolina nach Compton, Kalifornien, umzieht. Der Traum von einem Leben in der idyllischen Kleinstadt wird für die Vier aber schnell zu einem Albtraum, denn neben rassistischen Anfeindungen in der ansonsten vollständig weißen Gemeinde werden die Emorys in den eigenen vier Wänden zudem noch von offenbar nicht menschlichen Mächten heimgesucht.Them wurde von den ausführenden Produzenten Lena Waithe und Little Marvin erschaffen und startet am 9. April 2021 mit neun Folgen exklusiv bei Amazon Prime Video.