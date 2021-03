Amazon Deutschland sucht 5000 neue Mitarbeiter - nicht nur im Lager

Der weltgrößte Online-Versender Amazon will in Deutschland innerhalb dieses Jahres rund 5000 neue Mitarbeiter einstellen. In einer Presseaus­sendung ruft der Konzern auch Quereinsteiger auf, sich zu bewerben. Die neuen Arbeitsplätze entstehen nicht nur im Versand.

Kommissionierung, Versand, Marketing, Finanzwesen, Forschung

Wie Amazon heute verlauten ließ, will man in Deutschland 5.000 neue Stellen schaffen. Dabei soll es sich um Festanstellungen handeln, so dass die Zahl der deutschen Amazon-Mit­ar­bei­ter in Festanstellung innerhalb des Jahres 2021 auf über 28.000 steigen soll. Dabei geht es dem Konzern nach eigenen Angaben nicht nur um neue Mitarbeiter für die Versandzentren.Natürlich sucht Amazon auch neue Mitarbeiter, die in der Kommissionierung und dem Versand von Waren arbeiten. Hinzu kommen aber auch Stellen, die im Marketing-Bereich, dem Fi­nanz­we­sen und sogar in der "Forschung an Zukunftstechnologien" geschaffen werden. Unter anderem werden Positionen besetzt, in denen die Mitarbeiter als sogenannte Brand-Spe­cia­lists arbeiten, also Anbieter von Markenprodukten beraten und für die Pflege der Beziehung zu Amazon verantwortlich sind.Amazon wirbt unter anderem mit Stun­den­löh­nen für Neueinsteiger zwischen 11,30 und 12,70 Euro je nach Standort in den Lo­gis­tik­zent­ren. Außerdem pocht der oft kritisierte Online-Versandgigant darauf, dass die neuen Mitarbeiter diverse Zusatzleistungen erhalten und am Arbeitsplatz durch verschiedene Maß­nah­men gegen das Coronavirus geschützt werden sollen.Der US-Konzern will in Deutschland wie erwähnt auch die Teams erweitern, die für das Un­ter­neh­men an neuen Technologien arbeiten. Es gehe darum, auch Experten für die Arbeit in Be­rei­chen wie der Software-Entwicklung, Informatik und Maschinellem Lernen zu gewinnen, die dann etwa Gebiete von Spracherkennung bis Robotik abdecken sollen. Amazon versucht mit sei­nem öffentlichen Aufruf mit der Bitte um Bewerbungen offensichtlich auch das Image zu verbessern.