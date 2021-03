Echo, Kindle und Co.: Amazon hat aktuell zahlreiche Geräte im Sale

Amazon veranstaltet derzeit seinen Oster-Sale und wie immer gibt es hier allerhand vergünstige Produkte. Traditionell können Kunden auch Ama­zon-eigene Geräte vergünstigt bekommen, zum Start fehlten diese er­war­teten Rabatte jedoch. Nun sind sie aber da.

Amazon Echo (4. Generation) "fehlt"

Die Rabatt-Aktionen von Amazon sind mittlerweile hinlänglich bekannt und das gilt im Po­si­ti­ven wie im Negativen. Denn der Versandhändler ballert in solchen Schnäppchen-Wochen ei­ne Viel­zahl an Produkten raus, doch wie immer empfehlen wir hierzu einen Blick in unseren Preis­ver­gleich bzw. un­se­re Übersicht . Das liegt schlichtweg daran, dass nicht alles tatsächlich ein Schnäpp­chen ist, wo "Deal" draufsteht.Eine Ausnahme gibt es allerdings und diese betrifft die Amazon-eigenen Geräte . Denn hier gibt der Versandhändler die Preise vor und andere Anbieter ziehen meistens nach. Diese ver­su­chen zwar Amazon zu unterbieten, dabei handelt es sich aber selten bis nie um sig­ni­fi­kan­te Reduktionen - entsprechend kann man gleich direkt bei der Quelle kaufen (das hat bei et­wa­i­gen Ser­vice-Fragen durchaus Vorteile).Die Preise selbst sind nicht bei allen Gerätemodellen die besten, die Amazon je zu bieten hat­te. Wer es also nicht dringend hat, der kann und sollte noch etwas warten - wobei na­tür­lich nicht klar ist, wann es wieder ein besseres Angebot des Versandhändlers gibt.Bei einigen Geräten ist die Ersparnis dennoch beträchtlich: So sind Echo Show 8 , Fire HD 8 Kids Edition und Fire HD 10 für 45 Euro güns­ti­ger zu bekommen, Kindle Oasis und Fire TV Cube sind derzeit um sogar 60 Euro güns­ti­ger zu bekommen.Ein Produkt glänzt übrigens durch Rabatt-Abwesenheit und es ist das vielleicht wichtigste der Amazon-Gerätefamilie, nämlich der Echo-Lautsprecher der vierten Generation. Hier ist aber denkbar, dass sich Amazon diesen Smart Speaker noch für einen späteren Zeitpunkt seiner Rabatt-Aktion aufhebt.