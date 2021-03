Amazon Prime Video legt nach: Weitere Filme und Serien im März

Unerwartet ergänzt Amazon Prime Video kurz vor den Osterfeiertagen seine März-Highlights um neue Filme und Serien. Unter anderem bietet man Prime-Mitgliedern in den nächsten Tagen alle Teile der Harry-Potter-Filme, Klassiker wie Outbreak und die Sci-Fi-Serie 11.22.63 an.

Zusätzliche Amazon Prime Video-Inhalte im März 2021

Harry Potter und der Stein der Weisen ab 26. März

Harry Potter und die Kammer des Schreckens ab 26. März

Harry Potter und der Gefangene von Askaban ab 26. März

Harry Potter und der Feuerkelch ab 26. März

Harry Potter und der Orden des Phönix ab 26. März

Harry Potter und der Halbblutprinz ab 26. März

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes I ab 26. März

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes II ab 26. März

Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind ab 26. März

Outbreak ab 29. März

11.22.63 seit 15. März

Hackerville ab 22. März

Andere Eltern seit 15. März

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Wird bereits in den nächsten Tagen die Ankündigung für neue Filme und Serien im April 2021 erwartet, legt Amazon Prime Video noch in diesem Monat 13 Blockbuster nach, die teilweise ab sofort zum Streamen zur Verfügung stehen. Mit der gesamten Harry Potter-Filmreihe liegt der Fokus zum Ende des Monats vor allem auf dem Fantasy-Bereich. Vom Stein der Weisen bis zu den Heiligtümern des Todes werden ab dem 26. März alle acht Filme im Prime-Abo verfügbar sein. Zusätzlich nimmt Amazon den ersten Teil von Phantastische Tierwesen in sein Angebot auf.Wenige Tage später folgt am 29. März der Action-Thriller Outbreak aus dem Jahr 1995. Ein starbesetzter Blockbuster mit Dustin Hoffman, Morgan Freeman, Cuba Gooding Jr. und Kevin Spacey, der sich in Zeiten der Coronavirus-Pandemie nach Hollywood-Manier mit der Aus­brei­tung des fiktiven Motaba-Virus beschäftigt. Weiterhin startet mit der Emmy-nominierten Mystery-Sci-Fi-Serie 11.22.63 ein weiteres Highlight aus dem Jahr 2016, das bereits auf dem Pay-TV-Sender Fox seine Deutschlandpremiere gefeiert hat. Die Serie rund um einen Zeit­rei­sen­den während des Attentats auf John F. Kennedy wurde unter anderem mit James Franco besetzt.Abschließend sind ab sofort die erste Staffel von Andere Eltern und ab dem 22. März die deutsch-rumänische Produktion Hackerville bei Prime Video zu sehen. Aus unserer Übersicht der März-Highlights gingen zudem bereits im Vorfeld Filme und Serien wie Der Prinz aus Zamunda 2, Fifty Shades of Grey, Pain & Gain und The Magicians hervor, welche in diesem Monat auf der Video-Streaming-Plattform von Amazon bereitstehen. Die Buttons im unteren Bereich dieses Artikels führen euch zudem zur Übersicht der Netflix- und Disney+-Highlights