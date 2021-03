Amazon stellt Fire TV Stick 2021 mit neuer Alexa-Fernbedienung vor

Amazon legt seinen Fire TV Stick in einer 2021er-Generation neu auf und liefert diesen ab Mitte April zusammen mit der neuen Alexa-Sprach­fern­be­die­nung. Unter anderem gehören verbesserte Steuerungs­tasten zu den Neuheiten des knapp 40 Euro teuren Video-Streaming-Zubehörs.

Weitere Verbesserungen und Amazon Oster-Angebote

Amazon

Die Frage nach der aktuell eingeschränkten Verfügbarkeit des Amazon Fire TV Stick der drit­ten Generation scheint geklärt. Der Online-Händler liefert ab dem 14. April ein neues Bundle aus, dass den bekannten Stick mit einer neuen Alexa-Fernbedienung kombiniert. Während beim Streaming-Gerät an sich alles beim Alten bleibt, wurde die Fernbedienung um zu­sätz­li­che TV-Steuerungstasten erweitert. Diese ermöglichen einen schnellen Zugriff auf die Apps von Netflix Disney+ sowie Amazon Music und vereinfachen den Sprung zurück in die Prime Video-Bibliothek.Im Vergleich zur zweiten Generation der Alexa-Sprachfernbedienung weist zudem ein mar­kan­te­rer Button auf die Assistentin hin und auch die Senderliste kann - ähnlich der Fern­be­die­nung des Fire TV Stick Lite - jetzt über eine separate Taste aufgerufen werden. Der Preis für den Amazon Fire TV Stick samt neuer Sprachfernbedienung liegt bei 39,99 Euro. Vor­be­stel­lun­gen werden bereits entgegengenommen. Ein "Upgrade" für den Fire TV Stick 4K steht im Bundle (noch) nicht bereit. Dafür kann dieser und ältere Fire-Geräte mit der neuen Fern­bedienung ergänzt werden, die einzeln mit 29,99 Euro zu Buche schlägt.Aktuell finden im Online-Shop von Amazon die Oster-Angebote statt, die bis 31. März gültig sind. Dabei werden vorrangig auch die hauseigenen Echo-, Kindle- und Fire-Geräte ra­bat­tiert. Im Video-Streaming-Bereich sind es unter anderem der Fire TV Cube (59,99 Euro) und der Fire TV Stick 4K (44,99 Euro), die einen Preisnachlass erhalten. Weitere Deals findet ihr in unserer passenden Übersicht . Außerdem empfehlen wir einen Blick in die Tages- und Blitzangebote von Amazon, die stetig von uns aktualisiert und mit den Preisen anderer Online-Händler verglichen werden.