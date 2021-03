Microsoft überarbeitet Outlook-Kalender und das hat ein Vorbild: Trello

Der Outlook-Kalender ist für viele ein essentieller Bestandteil der Freizeit­planung, aber vor allem auch Arbeit, in Pandemie-Zeiten gilt das mehr denn je. Der Kalender ist seit vielen Jahren unverändert, doch nun gab Microsoft be­kannt, dass er weitreichend neu gestaltet wird.

Trello als Inspiration

In einem Blogbeitrag beschreibt Gabriel Valdez, dass das Outlook-Team helfen will, Zeit und Besprechungen besser zu organisieren. Und das möchte man vor allem auf zweierlei Weise erreichen: mit einer neuen Kalender-Ansicht und intelligenter Unterstützung bei der Termin­planung.Das neue Kalender-Board kann man wohl am besten mit einem Konkurrenzprodukt be­schrei­ben bzw. zusammenfassen: Trello. Denn der neue Outlook-Kalender erinnert in so man­cher Hin­sicht an den Aufgaben-Verwaltungs-Dienst von Atlassian. Es gibt eine neue dy­na­mi­sche An­sicht, mit der man nicht nur Meetings, sondern auch Aufgaben, Notizen, Ziele, Links, Da­tei­en und einiges mehr organisieren kann.Auch die Funktionalität erinnert an Trello: Man fügt neue Informations-Karten hinzu, diese helfen, Kalender und Meetings zu organisieren. Das Board hat eine entsprechende Auswahl bzw. Ansicht bekommen, diese erweitert sich und kann vom Nutzer je nach Bedürfnis an­ge­passt werden.Valdez zu den Hintergründen, die zur neuen Lösung geführt haben: "Im Durchschnitt ver­wen­den Menschen sechs Tools, um all die Din­ge zu verfolgen, die sie erledigen müssen. Das bedeutet eine Menge Kontextwechsel, hin und her, und vielleicht sogar Doppelverfolgung." Das neue Board soll die unnötige "Arbeit", also den Wechsel zwischen einzelnen Tools, minimieren.Die zweite anfangs erwähnte Säule ist eine "in­tel­li­gen­te Planungshilfe für Meetings", hier will Out­look seinen Nutzern helfen, die optimale Zeit für Besprechungen zu finden. Der Nutzer gibt dafür ein Zeitfenster und die gewünschte Dauer vor, das System erarbeitet daraufhin einen Termin, der möglichst für alle Teilnehmer funktioniert - Kollisionen mit anderen Verpflichtungen können entsprechend umgeplant werden.