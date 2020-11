Outlook-Bug: Gelöschte E-Mails kehren in den Posteingang zurück

E-Mails die sich nicht löschen lassen und E-Mails, die nach dem Löschen wieder auftauchen: Bei Outlook gibt es aktuell ein großes Problem in der Inbox. Microsoft hat den Fehler jetzt bestätigt und forscht nach den Gründen.

Problem bei Fremd-Konten

Problembeschreibung: Benutzer mit Outlook.com-Konten sehen, dass E-Mails, die sie aus dem Posteingang löschen, wieder in den Posteingang zurückkehren. Dieses Problem tritt bei E-Mails auf, die von einem verbundenen Konto synchronisiert werden.

Status: Untersuchung. Das Outlook-Team untersucht das Problem, um eine Lösung zu finden. Wir werden diesen Artikel aktualisieren, sobald wir mehr Informationen haben. Wenn Sie dringend gelesene Elemente markieren oder Elemente aus dem Posteingang löschen müssen, gehen Sie zu Webmail für den jeweiligen Anbieter von Connected Accounts, zum Beispiel Gmail.com, und markieren Sie das gelesene Element oder löschen Sie es von dort aus dem Posteingang.

Das hat das Unternehmen jetzt bekannt gegeben. Dabei kann es dazu kommen, dass wenn man versucht, E-Mails in Outlook zu löschen, die E-Mails wieder im Posteingang erscheinen. Soweit derzeit bekannt ist, kommt das der nur in Posteingängen von E-Mail-Adressen vor, die von anderen Providern stammen, also nicht die Outlook-Adressen selbst.Ärgerlich ist das, da selbst Spam-Mails und alle anderen Nachrichten aus dem Papierkorb ständig wieder im Posteingang auftauchen. Microsoft untersucht die Berichte der Nutzer und will das Problem noch in diesem Jahr lösen. Laut dem Online-Magazin Windows Latest gab es dabei bereits im Juli schon die ersten Berichte über ein solches Problem. In einem Support-Dokument hat Microsoft nun eine kurze Notiz zu dem Problem veröffentlicht und Abhilfe angekündigt. Da heißt es:Da es sich um eine Problem mit hinzugefügten E-Mail-Konten handelt, arbeitet Microsoft derzeit an einer Lösung, die in der Synchronisation eingreift, denn dort ist etwas im Argen. Nutzer können aktuell nur abwarten, bis Microsoft den Auslöser gefunden und eliminiert hat.