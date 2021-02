FritzBox 6591: Vodafone stellt großes FritzOS 7.21-Update bereit

Der Netzbetreiber Vodafone bestätigt, dass die von ihm eingesetzten Kabel-Router FritzBox 6591 Cable und FritzBox 6490 ab dem 1. März das Update auf FritzOS 7.21 bzw. 7.20 erhalten werden. Zu Beginn wird die Aktualisierung nur ehemaligen Kabel Deutschland-Kunden angeboten.

FritzOS 7.21: Neue Funktionen und mehr Sicherheit im WLAN

Nachdem sich die Firmware 7.21 für die FritzBox 6591 Cable laut Vodafone bereits seit Mitte Januar 2021 in einem erweiterten Feldtest befindet, steht nun der Rollout des FritzOS-Updates kurz bevor. Im eigenen Community-Forum gaben die Moderatoren bekannt, dass ab dem 1. März 2021 eine nächtliche Aktualisierung erfolgen soll, welche die neue Software einspielt. Sollten dabei Probleme auftreten, empfiehlt der Vodafone-Support, die Flaggschiff-Router für Kabel-Internet-Verbindungen kurzzeitig vom Netzkabel zu trennen und somit einen Stromreset durchzuführen.Viele FritzBox 6591-Modelle ehemaliger Kabel Deutschland-Kunden arbeiten aktuell mit dem stark veralteten FritzOS 7.13. Die neue Software 7.21 (6591) und 7.20 (6490) soll laut AVM über 100 Neuerungen für FritzBoxen am Kabelanschluss bereithalten, zu denen unter an­de­rem auch der Verschlüsselungsstandard WPA3 gehört. Ebenso können öffentliche WLAN-Hotspots eingerichtet und das verbesserte "Performance Mesh Steering" genutzt werden. Weiterhin soll das DVB-C-Streaming über die FritzBox 6591 Cable möglich sein.Offiziell wurde FritzOS 7.21 bereits im Sep­tem­ber 2020 von AVM vorgestellt und ist somit bereits seit knapp einem halben Jahr für freie Kabel-Router erhältlich. Dass Vodafone-Kunden erst jetzt ihre FritzBox 6591 und 6490 ak­tu­ali­sie­ren können, liegt an internen Stabilitäts­tests des Netzbetreibers. Zudem steht noch kein Release-Termin des Updates für ehemalige Unitymedia-Kunden fest. Mittlerweile hat AVM mit FritzOS 7.25 bereits die nächste Generation seiner Router-Firmware finalisiert, die aktuell für die FritzBox 7590 (DSL) bereitsteht.