Funktions-Update ist da: AVM startet FritzOS 7.25 mit der FritzBox 7590

Das ging schneller als gedacht: Der Berliner Internetspezialist AVM hat das Feature-Update auf FritzOS 7.25 für die FritzBox 7590 freigegeben. Damit erhalten Nutzer der 7590 jetzt über 70 neue Funktionen, Verbes­serungen und viele Optimierungen.

Das ist alles neu

Neue Funktionen in FritzOS 7.25 Internet: Priorisierung eines Heimnetzgeräts nun ganz einfach auf der FritzBox Bedienoberfläche aktivieren

Telefonie: Faxfunktion: Journal für empfangene und gesendete Fax-Nachrichten

Unterstützung der Business-Telefonieplattform "Telekom CompanyFlex" (SIP-Trunk und Cloud PBX)

DECT/FritzFon: Neuer Startbildschirm mit aktuellen Wetterinformationen

Smarthome: FritzDECT 440 misst Luftfeuchtigkeit und ermöglicht deren Anzeige mit FritzApp Smart Home und FritzFon

FritzDECT 440 zeigt den QR-Code für den einfachen Zugang zum WLAN-Gastzugang an

An- und Ausschalten des WLAN-Gastzugangs oder Anrufbeantworters per Tastendruck auf dem FritzDECT 440

Auf Tastendruck von FritzDECT 440 oder 400 klingelt ein internes Telefon und zeigt einen Kurztext an

Rollladensteuerung über FritzDECT 440, FritzFon und die FritzBox-Benutzeroberfläche

Lichtsequenz "Aufwachen/Einschlafen" für den FritzDECT 500 und kompatible DECT-LED-Lampen per "Automatische Schaltung"

AVM

AVM hatte mit den Beta-Tests für dieses große Update bereits im Oktober vergangenen Jahres mit einer ersten öffentlichen Laborversion begonnen. Nun ist es soweit, das fertige Update startet für die FritzBox 7590. Nutzer, die über eine "freie" FritzBox verfügen, können das Update ab sofort laden. Laut AVM bringt das Update auf FritzOS 7.25 viele neue Funktionen für das Homeoffice sowie ein Plus an Stabilität und Sicherheit. Die Übersicht der Neuerungen haben wir am Ende des Beitrags hinzugefügt.Mehr zu den Änderungen und weiteren Verbesserungen von FritzOS 7.25 erfahrt ihr in den Release-Notes , die online abrufbar sind. Wer das Update bereits jetzt laden möchte, findet es als Download-Paket ("FRITZ.Box_7590-xx.xx.image") auf ftp.avm.de. Die neue Version lässt sich auch als Online-Update über die Fritz.box-Nutzeroberfläche einspielen. Dort startet man den Assistenten "Update" beziehungsweise "Firmware aktualisieren".