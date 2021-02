AVM: Neue Updates für FritzBox 5530 Fiber, MyFritz- & FritzTV-Apps

Das Berliner IT-Unternehmen AVM stellt für die FritzBox 5530 ein neues Labor-Update auf FritzOS 7.24 zum Download bereit. Zeitgleich ak­tu­ali­siert man die mobile Software in Form der MyFritz!App für Google An­dro­id und der Fritz!App TV für Apple iOS. Das sind die Neuerungen.

Updates für zwei Fritz-Apps unter Android und iOS

AVM

Mit der Firmware-Version 7.24-86251 erhält die für Glasfaseranschlüsse geeignete AVM FritzBox 5530 Fiber ein weiteres Fritz!OS 7.24 Labor-Update spendiert, das ab sofort wahl­weise im Browser-Interface des Internet-Routers oder auf der Support-Webseite he­run­ter­ge­la­den werden kann. Bisher hält das Unternehmen die passenden Patch Notes (Changelog) zurück, womit die Verbesserungen und Fehlerbehebungen des neuen Labors noch nicht ersichtlich sind. Eine Installation wird wie üblich auf eigene Gefahr empfohlen, ein Backup der persönlichen Einstellungen sollte in jedem Fall erfolgen.Abseits der Beta-Aktualisierung für die FritzBox 5530 widmet sich AVM seinen Android- und iOS-Programmen MyFritz!App und Fritz!App TV. Die für den FritzBox-Zugriff via Smartphone angebotene MyFritz-Software erhält in seinem Update auf Version 2.15.2 eine bessere Dar­stel­lung für Repeater, die über eine zu schwache Anbindung verfügen und korrigiert die bis­lang falsche Sortierung von Geräten in der Heimnetzdarstellung.Mit der für FritzBox Cable-Router geeigneten Fritz!App TV sieht man hingegen un­ver­schlüs­sel­te Fernsehsender auf mehreren Geräten, ohne an einen Smart-TV samt Set-Top-Box wechseln zu müssen. Die App sorgt dabei für eine Übersicht der TV-Programme und diverser Radiosender. Das Update auf Version 1.8.1 unter iOS verbessert die Hinweise, falls keine Sender in der FritzBox vorhanden sind und behebt Darstellungsfehler innerhalb des elek­tro­ni­schen Programmführers (EPG).Sobald uns weitere Informationen zum FritzOS 7.24 Labor-Update für die AVM FritzBox 5530 Fiber vorliegen, werden wir den Artikel zeitnah aktualisieren.