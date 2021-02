Pixel 5a: Erste Bilder & Infos zum neuen Google-Smartphone geleakt

Neue Bilder sollen das Google Pixel 5a zeigen, welches noch im Frühjahr 2021 erscheinen könnte. Damit würde der US-amerikanische Hersteller wenige Monate nach dem Start des Pixel 4a (5G) ein wei­teres Mittel­klas­se-Smartphone mit Android 11 auf den Markt bringen.

"Same Same, but different… but still same"

OnLeaks

Seit jeher erfreuen sich die A-Modelle der Pixel-Familie größerer Beliebtheit als ihre vermeintlichen High-End-Geschwister. Grund dafür ist nicht nur das vergleichsweise gute Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern vor allem ein fehlendes Google-Flaggschiff. Selbst die Smartphones der Pixel 5-Reihe lassen sich eher in der oberen Mittelklasse einordnen, als Konkurrenten für das Samsung Galaxy S21 oder Apple iPhone 12 Pro darzustellen. Dass die Alphabet-Tochter an seinen Midrange-Modellen festhalten wird, zeigt nun ein erster Leak des möglichen Google Pixel 5a.Der bekannte Leaker und Designer Steve Hemmerstoffer ( @OnLeaks ) veröffentlichte erste Renderbilder des kommenden Android-Smartphones auf Basis ihm zugespielter CAD-Zeich­nungen. Zu sehen sind eine mattierte Rückseite, ein Fingerabdruckleser, das quadratische Dual-Kameramodul und ein farblich markanter Netzschalter. Optisch scheint sich das neue Pixel 5a somit kaum von seinen Vorgängern zu unterscheiden. Schenkt man den ersten Informationen Vertrauen, soll es sich um ein 6,2 Zoll großes Smartphone samt OLED-Display (FHD+) und einer Abmessung von 156,2 x 73,2 x 8,8 Millimetern handeln.Zur Ausstattung liegen Hemmerstoffer bisher keine Details vor und auch in Hinsicht auf die Verfügbarkeit lassen sich nur Prognosen anstellen. Denkbar wäre es, dass Google das Pixel 5a im Vorfeld oder passend zur Entwicklerkonferenz I/O 2021 vorstellen wird. Das Pixel 4a und seine 5G-Version werden zwar erst seit vergangenem Herbst verkauft, doch hat sich deren Launch pandemiebedingt von Mai auf September verzögert. Abseits davon halten sich die Gerüchte rund um die Idee, Google könnte mit einem Pixel 6 nach langer Zeit ein neues High-End-Smartphone präsentieren, das ebenfalls im Frühjahr 2021 erscheinen soll.