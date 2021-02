Windows 10: Neue Updates für Versionen 1909 & 1809 veröffentlicht

Microsoft veröffentlicht zwei kumulative Updates für Windows 10 , die für Nutzer der älteren Versionen 1909 und 1809 ab sofort zum Download be­reit­stehen. Die optionalen Patches KB4601380 und KB4601383 bringen kleinere Fehlerbehebungen mit sich und gelten als "Vorschau".

Highlights der neuen Updates und manuelle Downloads

Wer seinen PC bisher nicht auf die Windows 10-Versionen 2004 oder 20H2 aktualisiert hat, wird von Microsoft jetzt mit neuen, nicht-sicherheitsrelevanten Updates versorgt, die im Vorfeld des nächsten Patch Days Anfang März als so genannte Vorschau-Aktualisierungen heruntergeladen werden können. Dabei bringt das Update KB4601380 Windows 10 in der Version 1909 auf die Build-Nummer 18363.1411, während der Patch KB4601383 die Version 1809 auf den Betriebssystem-Stand 17763.1790 anhebt.Auf seinen Support-Webseiten nennt Microsoft lediglich eine handvoll Highlights, welche die beiden Aktualisierungen hervorbringen. Dazu gehören die Behebung von fehlerhaft ge­ren­der­ter Schriftarten, Problemen bei der String-Eingabe in den Input Method Editor (IME) und Fehler beim Screen-Rendering nach dem Öffnen von Spielen mit bestimmten Hardware-Kon­fi­gu­ra­tio­nen. Ebenso werden die Speicher- und Prozessorauslastung des Windows De­fen­der für Endpunkt verbessert und diverse Registry-Einträge optimiert.Sollten euch die Updates auf KB4601380 (Windows 10 1909) oder KB4601383 (Windows 10 1809) nicht über die Windows-Update-Funktion und dem Menüpunkt "Optionale Updates anzeigen" aufgeführt werden, könnt ihr die Patches wie üblich manuell herunterladen und installieren. Entsprechende Downloads finden interessierte Nutzer im bekannten Microsoft Update-Katalog. Ebenso könnt ihr die unten verlinkten Support-Webseiten der Redmonder nutzen, um die ausführlichen Changelogs der neuen Updates einzusehen.