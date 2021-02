Panne im Edge-Browser: Microsoft bewarb illegale Nintendo-Spiele

Monatelang schienen illegale Kopien bekannter Nintendo-Spiele als Er­wei­te­rung für den Microsoft Edge-Browser geduldet worden zu sein. Nach­dem die Redmonder selbst Games wie Mario Kart 64, Super Mario Bros. und Co. bewarben, schob man den Emulatoren jetzt einen Riegel vor.

Spiele-Extensions wurden entfernt, Untersuchung eingeleitet

Die Kollegen von The Verge sind in den letzten Tagen vermehrt auf illegal wirkende Emulatoren diverser Spiele des japanischen Entwicklers Nintendo gestoßen, die scheinbar seit Oktober 2020 in den Bibliotheken für Edge-Erweiterungen gelistet waren. Zu den dort angebotenen Spielen gehörten unter anderem die Titel Mario Kart 64, Super Mario Bros., Sonic the Hedgehog 2, Pac-Man, Tetris, Cut The Rope und sogar das von Microsoft ent­wi­ckel­te Minecraft . Abseits davon wurden diverse Mobile-Games wie 2048, Flappy Bird, Fruit Ninja und Temple Run gesichtet.Insgesamt entdeckten die Reporter 35 Spiele von zehn dubiosen Entwicklern, die sich als "GamePro Inc", "Gamelands", "StayReal" und "Kday" bezeichnen. Somit war schnell klar, dass es sich bei den langzeitig verfügbaren Emulatoren nicht um Produkte aus offizieller Quelle handelte. Ein Riegel wurde der Verbreitung allerdings erst nach der Veröffentlichung des Beitrags vorgeschoben, sodass mittlerweile nahezu alle illegalen Kopien und die in­vol­vier­ten Microsoft Edge-Erweiterungen entfernt wurden. Für die Krönung der Ma­chen­schaf­ten sorgten die Redmonder jedoch selbst.In einem mittlerweile gelöschten Twitter-Pos­ting (via ResetEra ) soll der offizielle Microsoft Edge Dev-Account die vermeintlichen Retro-Spiele von Nintendo selbst beworben haben. Nach Angaben der beiden Unternehmen wird die Situation rund um die Emulatoren derzeit genauer untersucht. Vor allem der japanische Entwickler ist bekannt dafür, aktiv gegen öf­fent­li­che ROMs und Software-Piraterie vor­zu­ge­hen. Somit sollte man bei der Sich­tung ent­spre­chen­den Materials davon ausgehen, dass es sich um illegale Kopien der Spiele handelt.