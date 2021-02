Dinosaur Planet: Rares unveröffentlichtes Nintendo 64-Spiel geleakt

Es gibt kaum ein Gaming-Unternehmen, das eine so treue Anhänger­schaft hat wie Nintendo. Und die Fans sind auch extrem aktiv, wenn es darum geht, Geheimnisse zu Spielen aufzuspüren. Nun ist der ursprünglich für N64 geplante Rare-Titel Dinosaur Planet aufgetaucht.

Reise zum Dino-Planeten

Das N64-Spiel Dinosaur Planet sollte eigentlich für Nintendos erste 3D-fähige Konsole Nintendo 64 erscheinen, doch daraus wurde nichts. Dennoch existiert das Game in gewisser Weise, denn Dinosaur Planet bildete die Basis für das spätere Star Fox Adventures. Hierbei wurde allerdings die Plattform gewechselt, denn das Action-Adventure erschien 2002 für Nintendo GameCube.Es besteht also eine Verwandtschaft zwischen Dinosaur Planet und Star Fox Adventures, allzu eng war und ist diese allerdings nicht. Denn das N64-Spiel sollte ursprünglich ein eigenständiger Titel werden und hatte nichts mit dem Star Fox-Universum zu tun. Der titelgebende Planet der Dinosaurier ist zwar auch der Schauplatz des erschienenen Spiels, an sich wollte Rare aber ein anderes Spiel erschaffen. Die Ähnlichkeit der Rare-Charaktere zu den Star Fox-Protagonisten war aber so groß, dass Shigeru Miyamoto beschloss, die bewährte Marke heranzuziehen.Entsprechend groß war und ist auch das Interesse, zu sehen, wie das Rare-"Original" ausgesehen hätte. Wie Forest of Illusion (via Eurogamer ) nun bekannt gegeben hat, konnte man eine Version von Dinosaur Planet aufspüren und veröffentlicht diese nun.Die Version stammt von Dezember 2000, ihre Quelle ist ein Sammler aus Schweden. In der vorliegenden Version, die sich nicht perfekt mit Emulatoren spielen lässt, aber gut per Nintendo 64-Flashcarts genutzt werden kann, wurde das Rebranding offenbar bereits begonnen: So wurde beispielsweise der ursprüngliche Protagonist Sabre bereits durch Fox McCloud ersetzt. Wer Dinosaur Planet ausprobieren wird, findet diese Version auf Archive.org als Download.