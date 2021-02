Nintendo tauscht zwei Jahrzehnte altes Multiplayer-Server-System aus

Nintendo gilt in Sachen Hardware an sich als besonders innovations­freu­dig, das betrifft vor allem die Konsolen des Japaner. In anderen Bereichen ist man eher zögerlich, das zeigt sich derzeit am Multi­player-Server-Sys­tem NEX. Dieses ist steinalt und wird endlich ausgetauscht.

NEX geht auf die Zeiten von Wii U und 3DS zurück, ist bei Nintendo also seit rund zehn Jahren im Einsatz. An sich ist die Lösung aber bereits fast zwei Jahrzehnte alt, bei den Japanern ist sie aber noch nicht ganz so lange in Verwendung. Wie Nintendo Everything berichtet, wurde die Technologie mit dem ursprünglichen Namen Rendez-Vous von einem Unternehmen namens Quazal entwickelt. Dieses wurde 2010 von Ubisoft übernommen und an Nintendo lizenziert, dort hat man sie dann in NEX umbenannt.Das macht die Sache aber nur unwesentlich besser, denn NEX ist und bleibt hoffnungslos veraltet. Bisher führte daran aber bei keinem Nintendo-Spiel in Sachen Online-Funktionalität ein Weg daran vorbei. NEX wird aber demnächst außer Dienst gestellt und durch ein System namens NPLN ersetzt. Das erste Spiel, bei dem dieses zum Einsatz kommen wird, ist Monster Hunter Rise.NPLN befindet sich laut Twitter-Nutzer @thomasnet_mc derzeit in Preview-Phase, diese wurde mit der Demoversion von Monster Hunter Rise erstmals unter Last getestet. Entdeckt wurde die neue Server-Software von einem anderen Twitter-User namens @OatmealDome , dieser gräbt mit Techniken wie Datamining nach Informationen wie diesen.Laut OatmealDome wird die neue Lösung aber keinen unmittelbare Verbesserung bieten, da Nintendo einen nahtlosen Übergang sicherstellen möchte - und das gilt sowohl hinsichtlich der Vermeidung von Problemen als auch beim Umstand, dass man nicht will, das auffällt, wie veraltet NEX eigentlich schon war.