Nintendo Switch: Vier "neue" NES- und SNES-Spiele für Retro-Fans

Super NES-Spiele für die Nintendo Switch im Februar

NES-Spiele für die Nintendo Switch im Februar

Besitzer der Nintendo Switch mit einer aktiven Online-Mitgliedschaft haben ab dem 17. Februar die Möglichkeit, ihre Bibliothek an NES- und SNES-Spielen zu erweitern. Der japanische Konzern stellt seinen Abonnenten insgesamt vier "neue" Klassiker zum Download bereit, die in den 90ern für das (Super) Nintendo Entertainment System erschienen sind. Zu den mittlerweile über 90 Retro-Spielen auf der Nintendo Switch gesellen sich in der nächsten Woche die SNES-Titel Doomsday Warrior, Psycho Dream und Prehistorik Man sowie das NES-Spiel Fire ‘n Ice aka Solomon's Key.Zum Herunterladen und Spielen der Klassiker wird ein Nintendo Switch Online-Abo benötigt. Dieses gewährt Zugriff auf den NES- und SNES-Emulatoren, über die unter anderem auch einstige Highlights wie die Super Mario Bros.- und The Legend of Zelda-Reihe nebst Donkey Kong, Star Fox, Kirby's Dream Land und Co. gespielt werden können. Abseits davon bietet die Online-Mitgliedschaft das Sichern von Speicherdaten der Nintendo Switch in der Cloud, den Zugriff auf die Smartphone-App für Sprachchats und die generelle Funktion, Switch-Titel im Online-Multiplayer zu spielen. Die Kosten liegen bei etwa 20 Euro pro Jahr.- Es ist der Doomsday Warrior gegen die Doom Squad! In diesem Actionspiel geht es um einen bösen Zauberer, der sieben Krieger rekrutiert hat, um die Erde zu übernehmen. Doch einer aus dem Doom Squad hat sich dem Einfluss widersetzt und stellt sich nun als Doomsday Warrior gegen den Rest!- Als Sayaka nicht in die Realität zurückkehrt, nachdem sie eine immersive virtuelle Welt betreten hat, die als D-Movie bekannt ist, müssen die Protagonisten Ryo und Maria ein furchterregendes Fantasy-Spiel namens Legend of the Fallen Capital durchspielen, um sie zu retten und in die Realität zurückzubringen.- Die Suche von Sam, dem Höhlenmenschen, nach der Rettung seines Dorfes beginnt! Sam lebt in einem Dorf, dessen Nahrung von Dinosauriern gestohlen wird. Um mehr zu bekommen, muss Sam Knochen sammeln, mit denen er dann Nahrung kaufen kann. Auf seinem Weg muss er eine Vielzahl von Waffen, Fahrzeugen und Angriffen, einschließlich Schreien, einsetzen, um alle Feinde auf dem Bildschirm anzugreifen. Kann Sam den Dinosaurier-Friedhof erreichen und genug Knochen sammeln?- Als Dana wurdest du von der Königin der Winterfeen auserwählt, die Macht der Eismagie zu tragen. Mit ihr musst du deine Heimat, Coolmint Island, vor dem bösen Zauberer Druidle und seinen Flammen verteidigen!