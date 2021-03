Edge testet neue Drag & Drop-Funktion für Links und neue Übersetzung

Microsoft hat eine neue Vorschau-Version für den Webbrowser Edge veröffentlicht, das Update steht für den Dev-Channel parat und bringt dieses Mal wieder eine Reihe von Neuerungen mit - unter anderem bekommen die vertikalen Tabs neue Funktionen.

Microsoft hat im Dev-Channel des Edge Insider Programms eine neue Edge-Version zur Verfügung gestellt. Bei den Neuerungen in diesem Build handelt sich dabei vor allem um prak­tische Extras, wie eine neue Drag & Drop-Funktion für das Öffnen von Links in den neuen vertikalen Tabs und um neue Übersetzungssprachen für die In-Page-Übersetzungen. Das ist aber noch nicht alles. Laut Josh Bonner vom Microsoft Edge-Team wird das neue Er­wei­te­rungs­me­nü nun für alle Nutzer im Dev-Channel verteilt. Das Gleiche gilt auch für die neuen PDF-Lesefunktionen.Zudem hat das Edge-Team einige Absturz-Probleme der vorangegangenen Builds beheben können, sodass die neue Version nun deutlich stabiler laufen sollte. Auch weitere Bugs wurden behoben, unter anderem ein Problem beim Öffnen und beim Beenden von Edge selbst. Die neue Version hat die Buildnummer 90.0.810.1 und steht für Insider im Dev-Channel zur Verfügung. Alle Details zu den Änderungen hat Microsoft in der Techcommunity veröffentlicht Langsam aber sicher gewinnt Edge damit nun wirklich praktische neue Funktionen hinzu. Der Marktanteil des neuen Browsers läuft dabei noch immer schleppend. Erst seit dem Start des Windows 10 Oktober 2020 Updates (Version 20H2) vor wenigen Wochen wird der neue Edge-Browser nun auch standard­mäßig anstelle des alten Edge mit Windows 10 ausgeliefert. Die Nutzerzahlen steigen nun entsprechend merkbar an, auch wenn derzeit aktuelle Zahlen von Microsoft fehlen und nur Statistiken von Analysten den Erfolg von Edge zeigen.