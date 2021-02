Weber Gas-Grills bekommen WLAN, Bluetooth und digitale Displays

Bis die Grillsaison beginnt dauert es noch eine Weile, doch bereits jetzt bereiten sich Fans auf das Angrillen vor. Viele greifen hier zum Mercedes unter den Grills, dem Weber. Und diese gibt es nun mit Funk­ti­onen, die mehr nach Smartphone klingen als nach einem Gerät zum Kochen.

Der Name Weber ist für alle, die sich gerne einmal ein Steak auf den Grill schmeißen, ein besonders wohlklingender. Wer als Grillmeister etwas auf sich hält, der hat einen Weber im Garten stehen. Und der US-Hersteller hat sein Angebot nun Smart-Home-tauglich gemacht.Denn nach ersten Versuchen mit Internet-verbundenen Technologien, startet Weber nun auch Gasgrills, die mit WLAN und Bluetooth ausgestattet sind, dazu kommt auch noch ein integriertes digitales Display (via The Verge ). Zweck des Ganzen ist es in erster Linie, die Temperatur der zubereiteten Lebensmittel zu überwachen.Ganz neu ist das Konzept für Weber nicht: Denn man bietet bereits seit einer Weile die smarten iGrill-Fleischthermometer an, diese können als Zubehör für alle verfügbaren Modelle genutzt werden. Außerdem kann man unter anderem ein Smart-Hub-Zubehör kaufen.Wie erwähnt können die neuen smarten Funktionalitäten genutzt werden, um bequem vom Gartenstuhl aus zu überwachen, ob das Fleisch schon durch ist (oder besser: nicht ganz bzw. medium ist). Per dazugehöriger App bekommt man auch Rezepte, Tipps und Countdown-Timer, man wird auf Wunsch auch benachrichtigt, wenn es an der Zeit ist, einen Burger zu wenden.Praktisch ist sicherlich auch die Anzeige des Gasstandes im Grill, man wird auch in Kenntnis gesetzt, wenn es an der Zeit ist, dieses nachzufüllen. Weber wird gleich mehrere Modelle aus der Genesis- sowie auch Spirit-Reihe mit solchen smarten Features ausstatten. Diese sollen im Frühjahr in den USA starten, Angaben zu Preisen oder Verfügbarkeit in Europa liegen noch nicht vor.