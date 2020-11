Erster HomePod Jailbreak: Apples smarter Lautsprecher ist geknackt

Die Entwickler des bekannten Jailbreak Checkra1n haben jetzt bestätigt, dass sie auch den HomePod geknackt haben. Damit ist der erste smarte Apple Lautsprecher nun auch "befreit" - wie man das nun für sich prak­tisch nutzen kann ist aber noch ungewiss.

Was bringt das jetzt?

Fügt einen Gerätealarm ein, um anzuzeigen, dass der Sicherheitsmodus von checkra1n aktiv ist

Fügt Unterstützung für iBridge SSH vom gleichen Host aus hinzu

Teilweise Unterstützung für den ursprünglichen HomePod (nur CLI, getestet für audioOS 13 und 14)

Bei Twitter verbreitete sich die Nachricht: Mit dem Jailbreak-Tool Checkra1n lässt sich nun auch der originale HomePod der ersten Generation knacken (via 9to5mac ). Der neue HomePod mini ist noch nicht in dem Test für den HomePod-Jailbreak mit dabei. Ein Exploit für den originalen HomePod ist nun aber mit der Checkra1n 0.12.1 Beta verfügbar, so dass jeder, der an einem Jailbreaking seines HomePod interessiert ist, diesen jetzt bekommen kann.Dadurch könnten sich für den smarten Lautsprecher von Apple neue Möglichkeiten entwickeln - doch da müssten nun erst einmal ein paar Tüftler ran. Denkbar ist es zum Beispiel, dass man sich neben Siri über den Root-Zugriff, der über den Jailbreak machbar ist, nun andere Sprach­assistenten auf den HomePod holen könnte. Bei den Dingen, die Siri bisher per Sprach­befehl erledigen kann, hängt sie noch den anderen smarten Helfern wie dem Google Assistant oder Amazons Alexa hinterher.Es ist natürlich auch denkbar, dass weitere Musikdienste somit die Anbindung an den HomePod bekommen könnten. Aber es könnte genauso gut sein, dass die ersten Bemühungen der Jailbreaker schon im Keim erstickt werden, sobald Apple die für den Exploit genutzte Schwachstelle wieder schließt, und das ist recht wahrscheinlich. Man wird nun abwarten müssen, ob die Community oder Apple schneller sein wird.Neu laut den Release-Notes der neuen Checkra1n 0.12.1 Beta: