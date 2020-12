AVM verteilt Updates für FritzApps für WLAN-, SmartHome-Kontrolle

Der Berliner Router-Spezialist AVM hat Updates für eine Reihe Smart­phone-Apps des Unternehmens herausgegeben. Dabei bekommt nun die MyFritzApp für Android eine neue Mesh-Übersicht, zudem gibt es Verbes­serungen für FritzApp Smart Home und für FritzApp WLAN.

Neue Mesh-Übersicht

MyFritzApp (Android) Version 2.15.0

NEU: Mesh-Übersicht der FritzBox- und FritzRepeater-Produkte mit Anzeige der Verbindungswege in der Liste der Heimnetzgeräte - erfordert einen FritzRepeater oder eine zweite FritzBox

Verbesserung: Übersicht der Heimnetz-Geräte in neuem Design

FritzApp Smart Home (Android) Version 1.4.0

Detailverbesserungen

FritzApp WLAN (iOS) Version 1.5.3

Verbesserung: Link zum Bewerten der FritzApp WLAN direkt aus den Einstellungen

Behoben: neuere Geräten zeigten oft 0 Mbit/s bei "WLAN messen"

AVM

Die Aktualisierungen sind ab sofort über die jeweiligen App Stores für Android und iOS, beziehungsweise für bestehende Nutzer der Apps direkt auf den Geräten per Auto-Update verfügbar. AVM scheint nun zum Jahresendspurt anzusetzen und verpasst nicht nur den FritzBoxen und Zusatzgeräten, sondern auch den passenden Smartphone- und Tablets-Apps Updates.Die Update stehen ab sofort für die MyFritzApp für Android, für die FritzApp Smart Home und für FritzApp WLAN parat. Neu ist dabei jetzt unter anderem für die MyFritzApp für Android, dass in der Mesh-Übersicht die Verbindungs­wege der FritzRepeater und FritzBox-Modelle im Heimnetz angezeigt werden. Nutzer erhalten so eine verbesserte Ansicht des Mesh-Netzwerks. Die anderen Apps erhalten nur Fehler­behebungen und Optimierungen, aber keine Neuerungen. Die Links zu den Apps in den jeweiligen Store sind am End des Beitrags zu finden.