Klein ist nicht gefragt: iPhone 12 Mini erweist sich zunehmend als Flop

Die Freunde kleinerer Smartphones könnten nach einem kurzen Hoffnungsschimmer wieder in das altbekannte Problem hineinlaufen: Sie sind schlicht eine viel zu kleine Nische. Das zeigt sich nun auch am iPhone 12 Mini

Generell ein bescheidenes Interesse

Als Apple die vergleichsweise kleine Variante seines Smartphones präsentierte, war die Freude groß. Immerhin sollte hier ein handlicheres Gerät zu bekommen sein, das nicht nur mit minimaler Leistung daherkommt, sondern die gleiche Technik mitbringt, wie die größeren Modelle. Trotzdem blieben die Verkaufszahlen bisher recht bescheiden, wie aus einem Bericht von Ars Technica hervorgeht.Dieser beruft sich auf die Marktforscher von Counterpoint Research, die Absatz-Daten verschiedener Händler herangezogen haben - von Apple selbst gibt es immerhin keine offiziellen Angaben. Sie kommen hier zu dem Ergebnis, dass das iPhone 12 Mini an den gesamten Verkaufszahlen der jüngsten Modellgeneration im Januar lediglich einen Anteil von rund 5 Prozent aufweist.Das geht allerdings einher mit der sonstigen Nachfrage nach kleineren Smartphones: Über die gesamte Industrie hinweg, kommen Geräte mit Display-Diagonalen unter 6 Zoll ebenfalls nur auf einen Anteil von maximal 10 Prozent. Daher kann es allerdings auch gut sein, dass man bei Apple ohnehin nicht damit rechnete, größere Marktanteile mit dem Gerät zu erreichen.Das ebenfalls etwas kleinere iPhone SE kommt zwar auf bessere Werte, ist aber letztlich auch kein besonders großer Verkaufsschlager. Hier kann es also sein, dass Apple die Modelle auf den Markt bringt, um einen Fuß in bestimmten Nischen zu behalten, und weniger, um hier enorme Absatzzahlen zu generieren. Wobei aber eben auch die Geräte mit einstelligen Verkaufsanteilen durchaus nennenswerte Umsätze erzielen, da die gesamte Zahl der verkauften iPhones eben doch sehr groß ist. So dürfte das iPhone 12 Mini auch bei 5 Prozent über das Jahr hinweg einen zweistelligen Millionen-Wert erreichen.