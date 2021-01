iPhone SE 2021: Erste Konzept-Bilder zeigen Smartphone ohne Notch

Mit der dritten Generation des iPhone SE könnte Apple seinem günstigen iOS-Smartphone in diesem Jahr eine drastische Frischzellenkur spen­die­ren. Erste Renderbilder fassen die aktuellen Gerüchte zusammen und zeigen ein Konzept des kompakten Modells ohne Notch.

Feiert der Home Button 2021 seinen endgültigen Abschied?

Seit der Einführung des iPhone X im Jahr 2017 ist die Face ID-Kerbe am oberen Displayrand vielen Apple-Fans ein Dorn im Auge. Gerüchten zufolge soll man auch in Cupertino daran ar­beiten, das so genannte True-Depth-Kamerasystem und somit auch die Notch zu ver­klei­nern. Den Wunschgedanken, dass diese bereits bei einem möglichen iPhone SE (2021) ent­fällt, ver­fol­gen die schwedischen Designer von Svetapple . Ein auf Prog­no­sen ba­sie­ren­des Ren­de­ring rückt das "Einsteiger"-Smartphone in ein neues Licht.Wurde das iPhone SE in seiner zweiten Generation im iPhone 8-Look samt breiter Bild­schirm­rah­men und klassischem Home-Button im letzten Jahr leicht aufgefrischt, rechnen Experten diesen April mit einem für Apple untypischen, neuen Design. Ohne die Gesichtserkennung könnte sich der US-amerikanische Hersteller in diesem Jahr für eine Punch-Hole-Kamera entscheiden, welche den Störfaktor in Hinsicht auf das mögliche 5,4-Zoll-Display deutlich minimiert. Ähnliche Ideen sind zudem auf den kürzlich veröffentlichten Renderbildern des Apple iPad Mini 6 zu sehen.Weiterhin könnte das iPhone SE (2021) nach den Vorstellungen der Konzept-Designer die flachen Seitenränder der iPhone 12-Baureihe erben und den Touch-ID-Sensor im Netz­schal­ter unterbringen. Technisch gehen die Schwe­den von jeweils einer Einzelkamera an der Front und Rückseite aus, die mit einer Auf­lö­sung von 12 Megapixeln arbeitet. Ebenso sind der Apple A14 Bionic-Chip, ein OLED-Display mit 2340 x 1080 Pixeln sowie einer Helligkeit von 625 Nits und die magnetische MagSafe-Lademöglichkeit im Gespräch.Abschließend unterstreicht Svetapple den Fakt, dass es sich um ein erstes Konzept handelt und daher mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden sollte.