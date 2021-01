Frischzellenkur: Xiaomi Mi 10 soll neuen Snapdragon 870 erhalten

Mit dem Xiaomi Mi 11 steht bereits ein neues Flaggschiff-Smartphone in den Startlöchern und dennoch ist aktuell eine Neuauflage des Xiaomi Mi 10 im Gespräch. Viele Veränderungen sind nicht zu erwarten: Leaker sprechen von einem Upgrade auf den Snapdragon 870-Chip.

Kleiner Performance-Boost für die Jubiläumsausgabe

Im April 2020 startete Xiaomi den Verkauf des Mi 10 (Pro) in Europa, schon im Dezember wurde die chinesische Variante des Mi 11 vorgestellt. Schenkt man den Informationen des Weibo-Leakers Digital Chat Station Vertrauen, soll das einstige Flaggschiff nach einer über­schaubaren Frischzellenkur jedoch weiterhin verkauft werden. Anstelle des aktuell ver­wen­de­ten Qualcomm Snapdragon 865-Prozessors könnte der chinesische Hersteller diesen zeitnah durch einen Snapdragon 870 5G ersetzen.Die Unterschiede zwischen den beiden Chips ist marginal, denn der schnellste Prozessorkern auf Basis des ARM Cortex A77 liefert lediglich 360 MHz mehr und steigert die Leistung somit von maximal 2,84 GHz auf 3,2 GHz. Angeblich könnte es sich dabei um eine "Jubiläums"-Variante des Xiaomi Mi 10 handeln. Weitere technische Änderungen werden den aktuellen Leaks zufolge nicht erwartet. Ob eventuell eine neue Farbvariante angeboten wird, bleibt allerdings ebenso ungeklärt wie ein möglicher Europa-Start der Neuauflage.Neben dem Snapdragon 865 wird das Xiaomi Mi 10 in Deutschland mit 8 GB Arbeitsspeicher und wahlweise 128 GB oder 256 GB Flash-Speicher angeboten. An der Rückseite kommt ein Quad-Kamera-System zum Einsatz, dessen Pri­mär­sen­sor mit maximal 108 Megapixel auflöst. Das AMOLED-Display weist eine Diagonale von 6,67 Zoll auf und setzt auf eine Auflösung von 2340 x 1080 Pixeln (FHD+) bei einer Helligkeit von bis zu 800 Nits. Der integrierte Akku des 5G-Smartphones ist zudem mit 4780 mAh be­mes­sen. Für die Basis-Variante des Mi 10 rufen Online-Shops aktuell weniger als 600 Euro auf.