Windows 10 & 10X: Neue Images fürs Lumia 950 (XL) veröffentlicht

Schon seit einiger Zeit arbeiten Bastler daran, vollwertige Versionen von Windows 10 auf den alten Windows Phones zum Laufen zu bringen. Nun wurden neue Images von Windows 10 sowie Windows 10X für das Lumia 950 (XL) veröffentlicht. Die Updates sollen einige Probleme beheben.

Einige Features fehlen auch weiterhin

Twitter

Die neuen Images wurden von Gustave Monce zur Verfügung gestellt. Im Vergleich zu den vorherigen Versionen bringen die neuen Builds zahlreiche Fehlerbehebungen mit sich. So wurde ein Problem behoben, das dafür gesorgt hatte, dass der GPU-Treiber zu früh installiert wurde und einen Absturz verursacht hat. Zudem wurden Bugs beseitigt, mit denen WLAN-ac und Anrufe nicht korrekt funktioniert hatten. Darüber hinaus sollten der Setup-Prozess nach einem Update sowie das Umschalten eines Farbprofils jetzt wie erwartet funktionieren.Obwohl die Redmonder Betriebssysteme an sich auf dem inzwischen mehr als fünf Jahre alten Lumia-Gerät laufen, treten derzeit noch viele bekannte Probleme auf. Unter manchen Um­stän­den kann das Lumia 950 keinen Neustart durchführen, sodass der Nutzer das Entwickler-Menü aufrufen muss. Außerdem können der GPS-Sensor, die Kameras und der Iris-Scanner nicht verwendet werden, sodass auch Windows Hello nicht funktioniert. Es ist ebenfalls nicht möglich, Hyper-V, Dual-SIM, VoLTE, VoWiFi, Miracast und Tethering zu nutzen. Die Akku­lauf­zeit wird durch den Einsatz von Windows 10 oder Windows 10X stark reduziert.Wer ein Lumia 950 (XL) besitzt und die Builds selbst installieren möchte, sollte sich an dieser Anleitung orientieren. Das Projekt richtet sich an erfahrene Nutzer und kann dafür sorgen, dass das Smartphone unbrauchbar wird. Alle erforderlichen Dateien und Treiber lassen sich auf GitHub finden. Gustave postet auf seinem Twitter-Kanal oft Updates zu dem Projekt.