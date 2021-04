Lumia 950 XL: Bastler bringt Android S auf dem Gerät zum Laufen

Einige Bastler nutzen das Lumia 950 (XL), um alle möglichen Be­triebs­sys­te­me auf dem Smartphone zum Laufen zu bringen. Nun ist es einem Entwickler gelungen, das Gerät mit Android S auszustatten. Momentan ist der Funktionsumfang allerdings noch ziemlich eingeschränkt.

Paket wurde zum Download bereitgestellt

Twitter/gus33000

Vor gut drei Jahren hatte der Twitter-Nutzer Imbushuo laut Deskmodder ein Bild ver­öf­fent­licht, das einen Startbildschirm mit Microsoft- und Android-Logo auf dem Lumia 950 zeigt. Hierbei handelte es sich jedoch nur um einen Aprilscherz. Der Entwickler Gustave Monce hat es geschafft, das Google-Betriebssystem tatsächlich auf dem Windows Phone zu starten. In einem Video ist nach dem Einschalten der Startbildschirm mit Logo zu sehen.Um zu beweisen, dass es sich bei dem Start­bild­schirm nicht lediglich um eine Fälschung handelt, hat Gustave das benötigte In­stal­la­tions-Paket zum Download bereitgestellt . Die FFU-Datei für das Lumia 950 XL kann über diesen Link heruntergeladen werden. Damit hat jeder Besitzer des Windows Phones selbst die Möglichkeit, Android 12 auf seinem Gerät zum Laufen zu bringen.Obwohl Gustave das Projekt am diesjährigen 1. April vorgestellt hat, handelt es sich hierbei nicht um einen Aprilscherz. Das hat er in einem weiteren Tweet bestätigt. Die Be­schrei­bung "April Fools Deluxe Take 2" stellt eine Anspielung auf den Post von Imbushuo dar.Aktuell hält sich der Funktionsumfang von Android S auf dem Lumia 950 XL noch sehr in Grenzen. Bluetooth funktioniert nur, wenn bestimmte Dateien in den richtigen Ordnern plat­ziert werden. Während der Touchscreen verwendet werden kann, gibt es derzeit noch keine GPU-Hardwarebeschleunigung, sodass sich die Bedienung als ziemlich umständlich erweist.