Bisher noch versteckt: Android 12 bekommt neues Feature für Gamer

Google macht sich für die Entwicklung von Android auch gerne Ideen anderer Entwickler zum Vorbild. Ein Blick auf die Vorabversion von Android 12 zeigt, dass man in das neue Betriebssystem offenbar auch eine Gamebar integriert. Bisher ist das Feature aber versteckt.

Android 12 kommt mit einer eigenen Gamebar für Screenshots & Co.

Wohl erst Pixel-exklusiv

Mika Baumeister / Google

Mobile Gaming wird ein immer wichtigerer Branchenzweig, kein Wunder dass auch Hardware und Software immer öfter speziell für die Bedürfnisse von Spielern angepasst wird. Ein gutes Beispiel ist hier Asus, das sein aktiv kühlbares Gaming-Smartphone Rog Phone mittlerweile in der dritten Generation aufgelegt hat und auch die Software entsprechend anpasst. Software-seitige Spielmodi bieten auch Oneplus und Samsung. Jetzt schickt sich Google an, ein Gaming-Feature tiefer in das Betriebssystem zu integrieren.Wie XDA Developer berichtet, konnte durch Reverse Engineering ein im System bisher durch die Entwickler verstecktes Gaming Dashboard ans Tageslicht befördert werden. Die Entwickler dürften die Funktion bisher verborgen haben, weil sich diese noch im frühen Entwicklungsstadium befindet und nur wenige Features bietet. Aktuell kommt das Dashboard mit einer Toolbar, die über Inhalte gelegt werden kann.In diese schwebende Leiste packt Google aktuell nur zwei Knöpfe mit Controller und Aufnahme-Symbol. Diese sind noch nicht mit den entsprechenden Funktionen hinterlegt, geben aber einen klaren Ausblick, was Google plant. Der Code zum Aufnahme-Symbol verweist darauf, dass damit - wenig überraschend - eine Bildschirmaufnahme gestartet werden kann. Dem Controller-Symbol ist im Code noch keine Funktion zugewiesen.Allerdings liefert der Code mit der Zuordnung der Funktionen einen Hinweis darauf, dass Google die Funktion wohl vorerst exklusiv für Pixel-Geräte vorsieht. Wie XDA Developer anmerkt, mehren sich auch die Hinweise zu einem Game Mode, ob dieses Projekt direkt mit der neuen Leiste in Zusammenhang steht, ist aktuell noch nicht bekannt.