Rant gegen Gaming-Hypes: Ori-Chef rudert zurück und entschuldigt sich

Thomas Mahler, Chef des österreichischen Entwicklers Moon Studio (Ori-Reihe), hat gestern in einem vielbeachteten Rundumschlag seine Kollegen wie Peter Molyneux, Sean Murray und CD Projekt Red angegriffen. Nun musste er zurückrudern und entschuldigte sich.

"Nicht durchdacht genug"

Moon Studios

Die Kritik von Mahler war heftig, seine Wortwahl teilweise derb, doch viele hielten sie für im Grunde richtig. Denn der Chef der Moon Studios und somit auch der hochgelobten Spiele Ori and the Blind Forest und Ori and the Will of the Wisps äußerte in einem Textbeitrag im bekannten Gaming-Forum Resetera seinen Frust über Spieleankündigungen, die zu viel versprechen und durch diesen ungerechtfertigten Hype die Käufer blenden. Mahler sprach auch explizit davon, dass jene Entwickler, die er meint, lügen und "Schlangenöl" verkaufen würden.Damit sprach er zwar vielen Gamern aus der Seele, seine Kritik ging manchen aber auch aufgrund des Tonfalls etwas zu weit. Das ist auch der Grund, warum sich Mahler nun entschuldigen musste. In einem Text, den er auf Twitter postete, meinte er, dass er "etwas gereizt" war als er den Text verfasst hat und frustriert über die "aktuelle Hype-Kultur" gewesen sei.Mahler: "Jetzt, einen Tag später, habe ich die Antworten gelesen und mir ist klar, dass ich weder meine Gedanken durchdacht genug dargestellt noch den richtigen Ton oder die richtige Plattform dafür gewählt habe." Auch hätten seine Aussagen nicht das repräsentiert, wovor sein eigenes Studio steht: "Nachdem ich diesen Thread erstellt habe, hatten wir intern eine ziemlich lange Unterhaltung über all das und ich habe Moon Studio definitiv nicht so repräsentiert, wie ich es hätte tun sollen."Der Co-Gründer und CEO der Moon Studios bedauerte vor allem auch für die Art der gewählten Worte: "Gestern habe ich einen übermäßig aggressiven Ton verwendet, der für jemanden in meiner Position nicht wirklich geeignet war. Meine Absicht war es nicht, jemanden zu verletzen, sondern einen Diskussionsanstoß zu aktuellen Themen der Branche zu geben."Mahler entschuldigt sich vor allem bei jenen, die er namentlich genannt hat und meint, dass er seine Aussagen auch deshalb gemacht habe, weil er selbst ein passionierter Gamer sei. Dennoch: "Wir alle teilen eine gemeinsame Liebe für diese Kunstform und sollten stets respektvoll miteinander umgehen."